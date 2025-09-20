Việt Nam - Malaysia đẩy mạnh hợp tác nghị viện

Ngày 19-9, tại Trụ sở Quốc hội Malaysia, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato' Johari bin Abdul đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Tại hội đàm ngay sau lễ đón, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato' Johari bin Abdul nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Malaysia và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46) do Quốc hội Malaysia làm Chủ tịch.

Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato' Johari bin Abdul bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần triển khai hiệu quả Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Malaysia cũng như đóng góp quan trọng cho thành công của Đại hội đồng AIPA-46.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Malaysia, hai bên cho rằng cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, sớm thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2025 - 2030 triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 18 tỉ USD theo hướng cân bằng hơn, trong đó chú trọng các lĩnh vực tiềm năng như lĩnh vực Halal, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, chuyển đổi số, nông nghiệp, du lịch, giáo dục đào tạo. Đẩy mạnh hợp tác biển, phối hợp hiệu quả trong việc xử lý hoạt động khai thác trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU), tạo điều kiện để Liên minh châu Âu (EU) sớm gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên kênh nghị viện; đẩy mạnh hợp tác giám sát việc thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Chính phủ hai nước.

Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Malaysia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF)... góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, tại Trụ sở Thượng viện Malaysia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Malaysia Dato Awang Bemee Awang Ali Basah. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước thông qua đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là giữa các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội, các nhóm Nghị sĩ hữu nghị, các nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ về xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phù hợp cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ song phương.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Malaysia tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Malaysia cũng như đối xử với tàu cá và ngư dân Việt Nam trên tinh thần nhân đạo.

Hai bên nhất trí cùng các nước ASEAN xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là trong vấn đề biển Đông, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.