Việt Nam chung tay thúc đẩy phát triển bền vững

Chiều 31-8, tại TP Thiên Tân, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Định hướng "6 hơn"

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chủ đề của Hội nghị SCO mở rộng năm nay. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc và các nước thực hiện chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy phát triển bền vững, đóng góp vào giải quyết các vấn đề lớn của quốc tế và khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO; thể hiện sự coi trọng cao độ của Việt Nam đối với phát triển quan hệ Việt - Trung, sự ủng hộ tích cực đối với các hội nghị do Trung Quốc tổ chức.

Hai bên nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai Đảng, hai nước theo định hướng "6 hơn", tăng cường trao đổi chiến lược, triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, kết nối hai nền kinh tế, nhất là đường sắt, tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng đề nghị hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc với hình thức linh hoạt giữa hai Tổng Bí thư, triển khai thực chất hơn nữa trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh, sớm triển khai các dự án thương mại quân sự cụ thể; khẩn trương tổ chức phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Liên hợp hợp tác đường sắt Việt - Trung, đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên trong hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương về phát triển công nghiệp đường sắt, đẩy nhanh hoàn thành Báo cáo khả thi và khởi động đàm phán Hiệp định khung về vay vốn ưu đãi cho các dự án; cung cấp viện trợ để đào tạo nguồn nhân lực đường sắt, giúp Việt Nam phát triển Tổ hợp công nghiệp đường sắt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.Ảnh: TTXVN

Thúc đẩy hợp tác thực chất

Thủ tướng đề nghị Trung Quốc mở rộng hơn nữa nhập khẩu nông sản chất lượng cao của Việt Nam, sớm ký các Nghị định thư về kiểm dịch đối với bưởi, thủy sản khai thác, sản phẩm từ thịt của Việt Nam; sớm phê duyệt danh sách hồ sơ xin cấp mã số vùng trồng sầu riêng; mở rộng mô hình cửa khẩu thông minh, đàm phán mô hình xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường hợp tác năng lượng toàn diện hơn, bao gồm năng lượng sạch, mua bán điện; thúc đẩy hợp tác thực chất hơn về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hỗ trợ Việt Nam về chuyển giao công nghệ, xây dựng thể chế, hạ tầng, nhất là về các dịch vụ công nghệ, thương mại điện tử; phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp.

Thủ tướng đề nghị phía Trung Quốc chỉ đạo Đại học Thanh Hoa triển khai các suất học bổng đào tạo tiến sĩ ngành trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam, dành cho Việt Nam chương trình đào tạo nhân lực quy mô lớn trong các lĩnh vực then chốt như AI, bán dẫn, lượng tử, vệ tinh tầm thấp... Thủ tướng cũng đề nghị đàm phán miễn thị thực và tăng cường các chuyến bay thương mại giữa các địa phương.

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi chiến lược cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác thực chất đạt nhiều kết quả cụ thể; tổ chức tốt Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc và Đối thoại chiến lược 3+3 giữa 3 Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an trong năm 2025; chú trọng kết nối chiến lược phát triển, hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt; nhất trí sớm tổ chức Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Liên hợp hợp tác đường sắt, thúc đẩy vững chắc Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Hai bên cần tích cực nghiên cứu hợp tác về huy động vốn, vay vốn, đào tạo nguồn nhân lực đường sắt; đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế qua biên giới; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc cho thanh niên Việt Nam.

Hai bên trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển; nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai nước về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, tạo dựng và giữ gìn môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực.

Sáng 31-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, sản xuất xe điện, ngân hàng hàng đầu của Trung Quốc. Thủ tướng cũng gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli; có các cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và nhiều nhà lãnh đạo khác.



