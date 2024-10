Chuyến công tác quan trọng của lãnh đạo tỉnh Long An tại Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư và lao động của tỉnh Long An tại Nhật Bản từ ngày 8 đến 12-10, Đoàn công tác của tỉnh Long An do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải làm trưởng đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Hoàng Đình Cán, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa và các sở, địa phương trong tỉnh đã đến làm việc với Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki tại thành phố Kobe, Nhật Bản.

Lãnh đạo tỉnh Long An và các sở ngành của tỉnh tham dự buổi tiếp và làm việc Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki

Về phía Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki, tiếp đoàn có ông Minami, Giám đốc Ban điều hành kinh doanh; ông Torii, nhân viên cấp cao; ông Komatsu, nhân viên cấp cao; bà Miho Nishida, Trưởng đại diện Kawasaki tại TP HCM.

Theo đó, chiều ngày 8-10, Đoàn đã đến làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki. Các chuyên gia của Kawasaki cho biết ngoài các thiết bị máy móc mang thương hiệu Kawasaki đã có uy tín trên thị trường, thì hiện nay đang xem xét thay đổi mục tiêu cắt giảm khí thải để phù hợp với tuyên bố của chính phủ, trong đó giải pháp để giảm lượng khí thải CO2 là chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng điện, đồng thời phát triển công nghệ sản xuất điện không phát thải CO2.

Theo các chuyên gia năng lượng của Nhật Bản, một lợi thế của năng lượng hydro hóa lỏng là nhiên liệu hydro tồn tại dưới dạng năng lượng thứ cấp, không có sẵn trong tự nhiên, nhưng có thể được sản xuất từ rất nhiều nguồn năng lượng sơ cấp khác nhau, có thể sản xuất nhiên liệu hydro tại nơi có than đá, khí thiên nhiên.

Nguồn cung năng lượng hydro chính của Nhật Bản sẽ đến từ các nguồn nhập khẩu. Nhật Bản cũng đã bắt đầu xây dựng chuỗi cung ứng trên toàn cầu để đảm bảo nhu cầu năng lượng hydro của nước này trong tương lai.

Các công nghệ thân thiện với môi trường như công nghệ tái chế C02 hay công nghệ năng lượng hydro đang là những công nghệ góp phần để Nhật Bản thực hiện mục tiêu cắt giảm khí thải mà nước này đã cam kết với cộng đồng quốc tế.

Đoàn tìm hiểu về phương pháp tồn trữ hydro hóa lỏng tại Cảng Kobe, Nhật Bản

Thay mặt Đoàn công tác tỉnh Long An, ông Phạm Tấn Hòa trân trọng và đánh giá cao thời gian qua quan hệ giữa tỉnh và phía Nhật Bản ngày càng chặt chẽ, trong đó có nhiều nội dung hợp tác giữa tỉnh Long An với các địa phương, doanh nghiệp tại Nhật Bản.

Dòng vốn FDI từ Nhật Bản vào tỉnh Long An trong các năm qua liên tục tăng. Các dự án này đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giúp nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và bứt phá ở khu vực công nghiệp, chiếm gần 50%.

Hiện nay, Việt Nam đang triển khai các giải pháp hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 theo cam kết của Chính phủ. Long An cũng sẽ tập trung các giải pháp để góp phần vào mục tiêu của Việt Nam. Do đó, tỉnh rất mong được học tập, chia sẻ kinh nghiệm đối với những lĩnh vực mà Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki có thế mạnh về kỹ thuật giảm thải khí CO2, trong đó có 2 nội dung chính là giảm năng lượng, giảm hiệu ứng nhà kính bằng cách sử dụng khí hydro hóa lỏng.

Đồng thời, ông Phạm Tấn Hòa còn mong muốn Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki tiếp tục xem Long An là thị trường tiềm năng, chiến lược cho các dự án của Tập đoàn trong thời gian tới.