Long An hoàn chỉnh hồ sơ tiền khả thi dự án đường Vành đai 4

Ngày 16-9, theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Long An, tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường Vành đai 4 TP HCM đoạn qua tỉnh Long An. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 67.302 tỉ đồng.

Thời gian qua, UBND tỉnh Long An chỉ đạo Sở GTVT và các đơn vị liên quan phối hợp với Sở GTVT TP HCM để hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường Vành đai 4 TP HCM đoạn qua tỉnh Long An.

Dự kiến một đoạn Vành đai 4 đi qua

Theo UBND tỉnh Long An, đến nay đơn vị tư vấn đã hoàn thiện hồ sơ. Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP HCM đoạn qua địa bàn tỉnh Long An với phạm vi đầu tư điểm đầu tuyến tại kênh Thầy Cai (ranh giới huyện Củ Chi, TP HCM) và huyện Đức Hòa (tỉnh Long An); điểm cuối tuyến nối với trục Bắc - Nam tại khu vực Cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM; tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 78,3km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Long An dài 74,5km và đoạn qua TP HCM dài 3,8km.

Quy mô đầu tư giai đoạn hoàn thiện phần đường cao tốc có 8 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 km/h theo tiêu chuẩn TCVN 5729:2012. Đối với phần đường song hành 2 bên bố trí tối thiểu 2 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/h theo tiêu chuẩn Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCVN 13592-2022.

Quy mô phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 đối với phần tuyến chính: Đường cao tốc, tốc độ 100km/h, 4 làn hoàn chỉnh, nền đường 25,5m, cầu bố trí 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên 12,25m. Quy mô đường song hành mỗi bên bố trí tối thiểu 2 làn xe, chỉ bố trí cho đoạn tuyến đi trùng đường cũ để hoàn trả. Đường song hành có chiều rộng mặt cắt ngang đoạn thông thường Bmặt 7,0m/Bnền=8,0m, vận tốc thiết kế 60km/h theo tiêu chuẩn Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCVN 13592-2022.

Đối với đoạn có nhu cầu giao thông dân sinh bố trí đường gom hai bên đầu tư đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380 – 2014 với Bmặt 3,5m/Bnền=5,5m.

Trên tuyến bố trí 27 nút giao, trong đó 10 nút giao liên thông, 16 nút giao trực thông và 1 chỗ ra vào. Giai đoạn 1 đầu tư 7 nút giao liên thông (HCM Chơn Thành - Đức Hòa, QL.N2, Cao tốc TP HCM - Trung Lương, QL.1, ĐT.827E, ĐT.826D, cuối tuyến) và 14 nút giao trực thông; 1 chỗ ra vào. Chưa đầu tư 6 nút giao, trong đó 3 nút giao liên thông (trục động lực Đức Hòa, Phú An Thạnh, Nguyễn Văn Tạo) và 2 nút giao trực thông (đường quy hoạch M.08, nút giao điểm cuối ĐT.830E).

Trên tuyến bố trí 26 cầu với tổng chiều dài hơn 14.521m (tỉnh Long An là gần 14.000m và TP HCM là hơn 555m). Trong đó, cầu vượt sông (cầu lớn hơn 4.286m/9cầu; cầu nhỏ hơn 638m/9cầu); cầu vượt nút giao hơn 3.516m/6cầu; cầu cạn 6.080m/2cầu. Khổ cầu gồm 2 đơn nguyên 12,5m.

Thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh (đảm bảo 8 làn xe cao tốc, đường song hành 2 bên) và các công trình phục vụ khai thác như trạm dịch vụ, trạm thu phí, các nút giao, đường ngang trên tuyến,...

Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 67.302 tỉ đồng. Trong đó, tỉnh Long An là 62.506 tỉ đồng, TP HCM là 4.796 tỉ đồng. Nguồn vốn đầu tư của nhà đầu tư, ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Thời gian hoàn vốn của dự án là 20 năm.

Phân chia dự án thành phần gồm có dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh quy hoạch và xây dựng đường song hành, đường gom đoạn qua tỉnh Long An. Nguồn vốn ngân sách Trung ương 75%, ngân sách địa phương 25%.

Dự án thành phần 2: Xây dựng tuyến đường cao tốc theo quy mô giai đoạn 1 toàn tuyến. Nguồn vốn ngân sách Trung ương 75%, ngân sách địa phương 25% và nhà đầu tư.

Dự án thành phần 3: Giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh quy hoạch và xây dựng đường song hành, đường gom đoạn qua TP HCM. Nguồn vốn ngân sách TP HCM 100%).

Trước đó, vào ngày 29-8, UBND TP HCM có công văn gửi UBND các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu về hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Vành đai 4 TP HCM.