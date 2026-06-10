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Giáo dục

Chuyến đò đặc biệt đưa 30 sĩ tử "vượt sóng" đi thi tốt nghiệp THPT

Huế Xuân

(NLĐO)- 30 học sinh lớp 12 của xã đảo Thạnh An (TPHCM) đã được đưa vào đất liền an toàn, chuẩn bị dự thi kỳ thi quan trọng.

Sáng 10-6, thầy Nguyễn Minh Phước, Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An), cho biết đúng 7 giờ sáng nay, 30 học sinh lớp 12 của trường được đưa vào đất liền bằng đò an toàn để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Năm nay, các em sẽ dự thi tại 2 điểm thi Trường THPT An Nghĩa và Trường THPT Bình Khánh.

Chuyến đò đặc biệt đưa 30 sĩ tử xã đảo Thạnh An "vượt sóng" đi thi - Ảnh 1.

Sĩ tử xã đảo Thạnh An "vượt sóng" vào đất liền dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, các em sẽ lưu trú tại Trường Tiểu học Bình Phước (xã Bình Khánh). Đặc biệt, toàn bộ chi phí ăn ở, sinh hoạt của thí sinh đều được địa phương hỗ trợ.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng cử 5 giáo viên đi cùng để quản lý, chăm lo sinh hoạt, động viên tinh thần và đưa đón học sinh đến các điểm thi.

Thầy Phước cho biết năm học 2025-2026, Trường THCS-THPT Thạnh An có 30 học sinh lớp 12. Trong đó, có một em sinh sống tại ấp đảo Thiềng Liềng, cách trung tâm xã khoảng 7 km. Hằng ngày, các em phải di chuyển bằng đò để đến trường học tập. Dù quãng đường di chuyển rất khó khăn nhưng các em đều nỗ lực, vượt khó vươn lên trong học tập.

Chuyến đò đặc biệt đưa 30 sĩ tử xã đảo Thạnh An "vượt sóng" đi thi - Ảnh 2.

30 sĩ tử của xã đảo Thạnh An thể hiện quyết tâm trước kỳ thi

Trước đó, ngày 7-6, Đồn Biên phòng Thạnh An đã tổ chức buổi gặp mặt, động viên các thí sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng. Hoạt động nhằm tiếp thêm động lực, giúp các em yên tâm ôn tập và tự tin hoàn thành tốt kỳ thi.

Chuyến đò đặc biệt đưa 30 sĩ tử xã đảo Thạnh An "vượt sóng" đi thi - Ảnh 3.
Chuyến đò đặc biệt đưa 30 sĩ tử xã đảo Thạnh An "vượt sóng" đi thi - Ảnh 4.

Đồn Biên phòng Thạnh An tổ chức buổi gặp mặt, động viên các thí sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.

Xã đảo Thạnh An cách trung tâm TPHCM khoảng 70 km. Do nằm biệt lập giữa vùng cửa biển, việc đi lại của người dân hoàn toàn phụ thuộc vào giao thông đường thủy. Hiện địa phương có khoảng 1.200 hộ dân sinh sống, đời sống của nhiều gia đình còn nhiều khó khăn.


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