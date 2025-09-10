HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chuyện gì đang diễn ra ở Chi nhánh Nhà máy xi măng Cosevco 11?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Ngoài Chi nhánh Nhà máy Xi măng Cosevco 11, hai doanh nghiệp khác tại Quảng Trị cũng bị cưỡng chế vì nợ thuế, tổng số tiền hơn 23 tỉ đồng.

Chuyện gì đang diễn ra ở Chi nhánh Nhà máy Xi măng Cosevco 11? - Ảnh 1.

Chi nhánh Nhà máy xi măng Cosevco 11 - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 10-9, Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với 3 doanh nghiệp "chây ì" nghĩa vụ thuế trong thời gian dài, với tổng số nợ hơn 23 tỉ đồng.

Theo đó, Chi nhánh Nhà máy Xi măng Cosevco 11 - đóng tại thôn Đông Phúc, xã Tân Gianh  - bị cưỡng chế vì nợ thuế hơn 2,6 tỉ đồng. Chi nhánh Công ty CP Sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco1 - Nhà máy tấm lợp Fibrocement Cosevco (phường Ba Đồn) bị cưỡng chế với số nợ trên 10,5 tỉ đồng.

Tương tự, Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam (thôn Nhân Quang, xã Nam Trạch) cũng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế do còn nợ thuế trên 10,5 tỉ đồng.

Biện pháp cưỡng chế được áp dụng là ngừng sử dụng hóa đơn trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 9-9-2025 đến 8-9-2026. 

Trong thời gian này, các doanh nghiệp sẽ không được xuất hóa đơn, đồng nghĩa với việc gần như bị "đóng băng" hoạt động sản xuất kinh doanh nếu không sớm khắc phục khoản nợ.

Đại diện Thuế Quảng Trị cho hay việc cưỡng chế nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, ngăn chặn tình trạng chây ì nợ thuế kéo dài, gây thất thu ngân sách. Đồng thời, cơ quan thuế cũng yêu cầu các doanh nghiệp liên quan nghiêm túc chấp hành quyết định và khẩn trương thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

Những lùm xùm quanh Chi nhánh Nhà máy Xi măng Cosevco 11

Trong nhiều năm qua, Báo Người Lao Động đã có nhiều bài phản ánh về những bất cập xảy ra tại Chi nhánh Nhà máy Xi măng Cosevco 11. Nhà máy không chỉ gây khói bụi, tiếng ồn, nước thải từ hoạt động sản xuất, bị người dân mô tả như sự "tra tấn" cuộc sống hằng ngày, mà ngay cả người lao động cũng nhiều lần lên tiếng vì quyền lợi bị ảnh hưởng.

Theo phản ánh, doanh nghiệp này đã chây ì, không nộp bảo hiểm xã hội cho công nhân trong thời gian dài, khiến hàng trăm lao động rơi vào cảnh bị "treo" quyền lợi. Tính đến 2023, Chi nhánh Nhà máy Xi măng Cosevco 11 đã nợ bảo hiểm xã hội 87 tháng, với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng.


Tin liên quan

Công ty CP sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco 1: Chiếm dụng lương, "treo" bảo hiểm của công nhân

Công ty CP sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco 1: Chiếm dụng lương, "treo" bảo hiểm của công nhân

Hằng tháng, công ty khấu trừ tiền lương nhưng không đóng BHXH, BHYT cho người lao động

Dự án kho than 800 tỉ đồng ở Quảng Trị: Vì sao chưa triển khai?

(NLĐO) - Dự án kho trung chuyển than 40 ha, vốn 800 tỉ đồng của TKV dự kiến đặt tại cảng Mỹ Thủy (Quảng Trị) nhưng còn vướng quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam.

Lính biên phòng Quảng Trị về bản dựng nhà, gieo mạ cùng dân

(NLĐO) - Chương trình "Thứ Bảy về bản" của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã giúp hàng trăm hộ dân vùng biên có nhà mới, nhiều bản làng sáng đèn, rợp cờ Tổ quốc.

Xi măng Cosevco 11 nhà máy xi măng xã Tân Gianh tỉnh Quảng trị nợ bhxh Cosevco Quảng Bình cưỡng chế thuế thuế tỉnh quảng trị
