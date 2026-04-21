Giải trí

Chuyện gì đang xảy ra với Trung Quân Idol?

Thùy Trang

(NLĐO) - Người tố Trung Quân Idol đánh người công khai lời xin tha vì sắp tới thi "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 nhưng….

Chuyện gì đang xảy ra với Trung Quân Idol? - Ảnh 1.

Bác sĩ Phạm Minh Trường lên tiếng về câu chuyện ca sĩ Trung Quân Idol đánh vợ mình

Cái tên Trung Quân Idol sáng nhất mạng xã hội ngày 21-4 với lời tố cáo "đánh phụ nữ". Câu chuyện này chỉ mới được lên tiếng từ phía là nạn nhân trong câu chuyện, trong khi phía Trung Quân Idol vẫn chọn im lặng với động thái là khóa các trang mạng xã hội.

Trong khi đó, phía nạn nhân là bác sĩ CKII Phạm Minh Trường đã công khai câu chuyện một cách rõ nét. Theo đó, bác sĩ CKII Phạm Minh Trường chia sẻ cụ thể chuyện ca sĩ Trung Quân Idol đánh vợ mình như sau: "Khi vợ tôi cùng một nhóm đồng nghiệp (là các bác sĩ) tham dự một buổi tiệc, Trung Quân cũng có mặt tại đó.

Trung Quân có tiếp cận một bác sĩ trong nhóm của Thùy, đề nghị người này tiếp tục ở lại chơi nhưng bác sĩ này không đồng ý.

Sau khi các đồng nghiệp cùng bác sĩ này đưa vợ tôi về, Trung Quân chạy theo và có hành vi mất kiểm soát, hành hung vợ tôi, khiến cô ấy bị thương ở mặt, tay và hoảng loạn tinh thần".

Chuyện gì đang xảy ra với Trung Quân Idol? - Ảnh 2.

Hình ảnh bác sĩ Nguyễn Linh Thùy, nạn nhân trong câu chuyện bị thương

Theo bác sĩ CKII Phạm Minh Trường, vợ anh là bác sĩ Nguyễn Linh Thùy - nạn nhân bị Trung Quân vô cớ hành hung vào lúc 1g45 sáng, tại địa chỉ 26 Hồ Tùng Mậu, TP HCM, cho biết đang tiến hành xin trích xuất camera, nhờ luật sư lập vi bằng để trình báo cơ quan công an, làm rõ hành vi sai phạm của Trung Quân. Bác sĩ Trường nói: "Tôi tin rằng, dù là nghệ sĩ, người nổi tiếng hay bất kỳ ai cũng không thể hành xử ngoài khuôn khổ pháp luật.

Sau khi có đầy đủ bằng chứng, tôi sẽ tiếp tục gửi đơn lên Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM và các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị xử lý Trung Quân với tư cách một nghệ sĩ. Tôi tin rằng một người đàn ông có hành vi như vậy không nên đứng trước khán giả để làm nghệ thuật" - bác sĩ CKII Phạm Minh Trường chia sẻ trên trang cá nhân.

Anh cũng cho biết thêm không chấp nhận lời xin lỗi của Trung Quân. Nếu mọi thứ có thể giải quyết bằng lời xin lỗi, chúng ta đã không cần đến pháp luật. "Tôi không yêu cầu bồi thường, không cần bất kỳ lợi ích nào. Mục đích duy nhất của tuyên bố này là bảo vệ vợ tôi trước bất kỳ ai làm tổn thương đến cô ấy. Tôi xin phép không tiếp nhận bất kỳ cuộc gọi hay lời đề nghị nào từ bên thứ ba nhằm điều đình, thỏa thuận cho Trung Quân trong sự việc này. Tôi đặt niềm tin vào pháp luật và tin rằng đây là cách một người đàn ông nên làm để bảo vệ gia đình mình".

Chuyện gì đang xảy ra với Trung Quân Idol? - Ảnh 3.

Phía nạn nhân khẳng định không chấp nhận lời xin lỗi

Cùng với chia sẻ của mình, bác sĩ Trường cũng công khai lời xin lỗi được cho là của ca sĩ Trung Quân Idol gởi cho mình. Trong đó, lời nhắn cho biết "tha cho em vì sắp tới sẽ thi Anh trai vượt ngàn chông gai". Hiện công chúng vẫn đang đợi sự lên tiếng từ phía ca sĩ Trung Quân Idol, người được nhắc đến trong câu chuyện này.

Trò đùa của Trung Quân Idol và Bùi Lan Hương thật sự không vui đâu!

