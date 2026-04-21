Hỏi nóng - đáp nhanh

Vì sao giá vàng trong nước "đứng yên" dù giá thế giới biến động rất mạnh?

Thái Phương thực hiện

(NLĐO) - Giá vàng trong nước chững lại những ngày qua, giao dịch ở mức 170-172 triệu đồng/lượng, từ đó thu hẹp thêm cách biệt với giá vàng thế giới

Lúc 8 giờ 30 sáng 21-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp giao dịch quanh mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi nhiều so với chiều hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng giao dịch ổn định quanh mức 168 triệu đồng/lượng mua vào, 171 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước chững lại những ngày qua, giao dịch ở mức 170-172 triệu đồng/lượng dù giá vàng thế giới tăng mạnh. Do đó, giá vàng trong nước thu hẹp cách biệt với giá thế giới xuống còn khoảng 18 triệu đồng/lượng, từ mức 30 triệu đồng những ngày trước.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu, về những yếu tố tác động tới giá vàng hiện tại và dự báo mới nhất.

* Phóng viên: Giá vàng thế giới biến động mạnh thời gian gần đây, có lúc tiệm cận 4.900 USD/ounce rồi giảm sâu về 4.100 USD/ounce, song giá trong nước chỉ dao động quanh 170 triệu đồng/lượng, vì sao thưa ông?

- TS Nguyễn Trí Hiếu: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn chững lại do nhiều nguyên nhân. Trước hết, thị trường vàng trong nước không liên thông hoàn toàn với thị trường thế giới nên biến động giá quốc tế không tác động ngay lập tức và mạnh mẽ đến giá nội địa.

Bên cạnh đó, thị trường vàng trong nước vẫn chịu chi phối lớn bởi cung – cầu. Nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu mua duy trì ở mức cao. Vì vậy, giá vàng trong nước vẫn tăng - giảm nhưng biên độ hẹp hơn nhiều so với thế giới. 

Ngoài ra, tâm lý chuộng vàng của người Việt khá rõ nét. Nhiều người sẵn sàng mua vàng ngay cả khi giá biến động mạnh, một phần do tâm lý "sợ bỏ lỡ cơ hội" (FOMO), phần khác vì xem vàng là kênh tích trữ truyền thống.

Chính yếu tố này khiến nhu cầu vàng trong nước mang tính ổn định hơn. Ngược lại, khi giá thế giới giảm sâu, thị trường trong nước ít xảy ra tình trạng bán tháo, thậm chí còn có lực mua vào, giúp giá duy trì ở mức tương đối cao.

* Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đang xem xét hồ sơ của 11 đơn vị xin cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu. Nếu được chấp thuận, giá vàng trong nước có giảm mạnh?

- Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới đã thu hẹp từ mức kỷ lục khoảng 30 triệu đồng/lượng xuống còn khoảng 18 triệu đồng. Tuy nhiên, khả năng mức chênh lệch tiếp tục giảm về 10 triệu hay 5 triệu đồng/lượng còn phụ thuộc nhiều yếu tố.

Trước hết là cung – cầu thị trường. Nếu Ngân hàng Nhà nước cho phép một số ngân hàng thương mại và doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất vàng miếng, nguồn cung sẽ được cải thiện, qua đó góp phần thu hẹp chênh lệch giá. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin cụ thể về đơn vị được cấp phép cũng như khối lượng nhập khẩu, nên nguồn cung vẫn là ẩn số.

Ngoài ra, yếu tố ngoại tệ cũng cần cân nhắc. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam còn hạn chế, trong bối cảnh giá dầu và rủi ro địa chính trị gia tăng, việc tăng nhập khẩu vàng có thể tạo áp lực lên cán cân ngoại hối. Vì vậy, khả năng tăng nguồn cung trong ngắn hạn vẫn bị hạn chế.

Cùng với đó, tâm lý tích trữ vàng của người dân khó thay đổi trong thời gian ngắn. Hai yếu tố này khiến giá vàng trong nước nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao, khó thu hẹp chênh lệch xuống 3-5 triệu đồng/lượng, ít nhất trong khoảng 3 tháng tới.

*Ông dự báo thế nào về xu hướng giá vàng thế giới?

- Giá vàng thế giới thời gian qua biến động mạnh do tác động của các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông. Khi căng thẳng leo thang, nhà đầu tư tìm đến vàng như tài sản trú ẩn vốn an toàn, đẩy giá tăng; ngược lại, khi có tín hiệu hạ nhiệt, hoạt động chốt lời khiến giá giảm nhanh.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil… đang gia tăng dự trữ vàng nhằm đa dạng hóa tài sản, giảm phụ thuộc vào USD. Đây là yếu tố hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.

Bên cạnh đó, các yếu tố kinh tế Mỹ như biến động của đồng USD, lạm phát và rủi ro suy giảm kinh tế cũng ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng giá vàng.

Với các điều kiện hiện tại, nhiều dự báo cho rằng giá vàng thế giới có thể đạt khoảng 5.000 USD/ounce trong năm 2026, với xác suất 60-70%.

Đối với thị trường trong nước, nếu xu hướng này tiếp diễn, giá vàng có thể tăng lên vùng 180 triệu đồng/lượng, với xác suất khoảng 60%.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, những diễn biến gần đây cho thấy vàng không phải là kênh đầu tư phù hợp để lướt sóng. Thực tế, nhiều nhà đầu tư mua vàng ở vùng đỉnh - trên 190 triệu đồng/lượng đã chịu lỗ đáng kể khi giá điều chỉnh.

Dù lợi suất vàng trong một năm qua có thể lên tới 50-60%, vượt xa lãi suất ngân hàng nhưng mức sinh lời này chủ yếu dành cho nhà đầu tư nắm giữ dài hạn. Ngược lại, hoạt động mua bán ngắn hạn tiềm ẩn rủi ro cao.

Để đạt hiệu quả, nhà đầu tư cần có kỷ luật tài chính, theo dõi thị trường và phân bổ danh mục hợp lý. Với vàng, chiến lược nắm giữ trung hạn, tối thiểu từ 6 tháng trở lên, sẽ giúp giảm rủi ro.


