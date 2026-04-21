HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 21-4: Lại tăng vọt

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 21-4, bật tăng mạnh mẽ khi thị trường lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, lạm phát có thể đi lên.

Giá vàng hôm nay, 21-4: Tăng mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay lại bật tăng

Khoảng 6 giờ ngày 21-4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.828 USD/ounce, tăng 43 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua (4.785 USD/ounce).

Mức tăng này phản ánh nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn vốn an toàn của nhà đầu tư trước những bất ổn đang leo thang.

Giá vàng hôm nay nóng lên do triển vọng về việc sớm kết thúc chiến sự giữa Mỹ và Iran trở nên ảm đạm hơn. Các nhà giao dịch lo ngại những tác động tiêu cực từ Trung D(ông sẽ đẩy nền kinh tế toàn cầu vào nguy cơ chậm lại, kèm theo chính sách tiền tệ có thể thắt chặt hơn.

Cụ thể, Iran đang lưỡng lự trong việc cử đoàn ngoại giao tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ hai, sau khi Mỹ duy trì lệnh phong tỏa. Hành động này đã làm giảm đáng kể hy vọng về một bước đột phá trong nỗ lực chấm dứt xung đột.

Tác động kinh tế tích lũy từ 7 tuần chiến sự tại Trung Đông dự báo sẽ bắt đầu lộ rõ hơn trong tuần này, thông qua các cuộc khảo sát quản lý mua hàng (PMI) vòng thứ hai từ nhiều quốc gia. 

Theo hãng tin Bloomberg, trọng tâm chú ý của thị trường nhắm vào hai yếu tố: Suy giảm tăng trưởng kinh tế và áp lực lạm phát có gia tăng hay không trong tháng thứ hai của cuộc xung đột Mỹ - Iran.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 từ 3,3% xuống 3,1% do cú sốc giá dầu từ cuộc chiến tại Trung Đông.

Giới phân tích nhận định tình hình căng thẳng địa chính trị vẫn là yếu tố chi phối xu hướng giá vàng trong những ngày sắp tới.

Giá vàng hôm nay, 21-4: Tăng mạnh - Ảnh 2.

 

Kiến nghị cho doanh nghiệp được vay vàng trong dân với lãi suất thỏa thuận

Kiến nghị cho doanh nghiệp được vay vàng trong dân với lãi suất thỏa thuận

(NLĐO) – VGTA kiến nghị Chính phủ sớm ban hành quy định cụ thể về cơ chế huy động và mua bán vàng trong dân làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất

Giá vàng trong nước giảm theo thế giới, công ty SJC tiếp tục khóa kênh giao dịch online

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn 99,99% giảm tiếp theo giá thế giới.

Giá vàng hôm nay 20-4: Giảm mạnh ngay khi mở cửa tuần mới

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay vừa mở cửa giao dịch trên thị trường quốc tế đã thủng mốc 4.800 USD/ounce.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo