Kinh tế

Tối 20-4, giá vàng "quay xe" tăng nhanh

Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng thế giới tăng hàng chục USD/ounce vào cuối ngày, vượt xa mốc 4.800 USD/ounce.

Lúc 21 giờ ngày 20-4, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.820 USD/ounce, tăng trở lại hơn 60 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Diễn biến của giá vàng hôm nay gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư, giảm rất mạnh khi vừa mở cửa phiên đầu tuần rồi lại phục hồi nhanh vào cuối ngày.

Kim loại quý tăng trở lại trong bối cảnh đồng USD hạ nhiệt xuống còn 98,1 điểm, giá dầu thô Brent được giao dịch ở mức 93,5 USD/thùng, tăng 3,5% so với cuối tuần. Không chỉ vàng, bạc cũng tiếp tục duy trì trên mốc 80 USD/ounce – vùng cao nhất trong khoảng 1 tháng qua.

Theo giới phân tích, sau những thông tin về cuộc xung đột ở Trung Đông, các nhà đầu tư và thị trường sẽ chú ý nhiều hơn vào các dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ công bố trong tuần này. Các số liệu về doanh số bán lẻ tháng 3 của Mỹ nếu suy yếu hơn dự báo có thể mang lại kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục lộ trình cắt giảm lãi suất - từ đó giá vàng được hỗ trợ tăng.

Ở thị trường trong nước, tính tới cuối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn yết giá ở mức 168,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 171,3 triệu đồng/lượng (bán ra), ổn định so với buổi sáng.

- Ảnh 2.

Giá vàng thế giới tăng trở lại vào cuối ngày

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng ổn định quanh mức 167,8 triệu đồng/lượng mua vào và 170,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC được một số cửa hàng vàng nhỏ báo giá mua vào – bán ra lần lượt là 168,5 triệu đồng/lượng và 170,5 triệu đồng/lượng – thấp hơn tại các công ty vàng lớn gần 1 triệu đồng. Diễn biến này khá bất ngờ, bởi trong những thời điểm giá vàng biến động mạnh, nhu cầu giao dịch trên thị trường tăng – giá vàng miếng trên thị trường tự do cao hơn tại các công ty lớn hàng triệu đồng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 153,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn khoảng 18 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp nhanh so với mức kỷ lục 30 triệu đồng/lượng vài tuần trước đó.

Giá vàng trong nước giảm theo thế giới, công ty SJC tiếp tục khóa kênh giao dịch online

Giá vàng trong nước giảm theo thế giới, công ty SJC tiếp tục khóa kênh giao dịch online

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn 99,99% giảm tiếp theo giá thế giới.

Giá vàng hôm nay 20-4: Giảm mạnh ngay khi mở cửa tuần mới

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay vừa mở cửa giao dịch trên thị trường quốc tế đã thủng mốc 4.800 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 19-4: Dự báo mới nhất sau 2 tuần tăng nhanh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay được cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư dự báo tăng tiếp sau khi lên vùng cao nhất trong 1 tháng qua.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng miếng SJC giá vàng
