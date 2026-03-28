Chuyên gia cảnh báo gì về đợt nắng nóng gay gắt diện rộng sắp xảy ra?

Chuyên gia Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin chi tiết về đợt nắng nóng trên, đồng thời cảnh báo về tác động mà người dân cần chú ý.

- Phóng viên: Thưa ông, các chuyên gia khí tượng dự báo đợt nắng nóng đầu tiên của mùa Hè sẽ xuất hiện khi nào?

+ Ông Nguyễn Hữu Thành: Dự báo một đợt nắng nóng diện rộng sắp xuất hiện trên khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Đáng chú, đây không chỉ là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực này mà còn đến sớm hơn so với quy luật hàng năm.

Nguyên nhân của đợt nắng nóng là do khoảng từ ngày 29-3, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông, làm nền nhiệt tại nhiều tỉnh, thành gia tăng rõ rệt.

Cụ thể, từ ngày 30-3 đến 2-4, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35–37°C, có nơi trên 38°C. Trong khi đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ vào khoảng ngày 30 đến 31-3 cũng có thể ghi nhận mức nhiệt từ 35–36°C, có nơi trên 36°C.

- Nắng nóng xuất hiện sớm cho thấy thời tiết diễn biến bất thường thế nào và người dân cần chú ý điều gì, thưa ông?

+ Theo số liệu thống kê trung bình nhiều năm, phải đến khoảng tuần thứ hai của tháng 4, nắng nóng diện rộng mới bắt đầu xuất hiện tại các khu vực nói trên.

Như vậy, năm nay, nắng nóng đến sớm hơn khoảng 10-15 ngày so với quy luật thông thường, điều này cho thấy diễn biến thời tiết đang khá phức tạp ngay từ đầu Mùa Hè năm 2026.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trước sự thay đổi nhiệt độ đột ngột từ trạng thái mát mẻ sang nắng nóng, cơ thể con người thường khó thích nghi trong thời gian ngắn. Chúng tôi khuyến cáo người dân cần hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ từ 12 giờ đến 16 giờ, đồng thời bổ sung đủ nước và các loại vitamin cần thiết.

Đặc biệt, cần chú ý bảo vệ sức khỏe đối với người già và trẻ nhỏ trong những ngày đầu xuất hiện nắng nóng.