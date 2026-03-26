Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 26-3: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng kéo dài

ÁI MY

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với nền nhiệt cao, cần lưu ý an toàn và sức khỏe.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (26-3) tại TPHCM và Nam Bộ có mây, ban ngày nắng, riêng khu vực miền Đông có nơi nắng nóng; gió Đông Bắc đến Đông hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C; riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 26-3: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng kéo dài - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, nắng nóng ở TPHCM và Nam Bộ tiếp tục kéo dài tới khoảng ngày 28-3

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, toàn khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C, độ ẩm thấp nhất 35-55%, thời gian nắng nóng tập trung từ khoảng 11-15 giờ.

Dự báo, nắng nóng trên khu vực tiếp tục kéo dài tới khoảng ngày 28-3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm không khí thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng. Đồng thời, thời tiết này cũng có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu người dân tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Do đó, người dân nên hạn chế ra ngoài từ 11-15 giờ; khi ra đường, phải che chắn kỹ và luôn uống đủ nước. Chú ý, sử dụng an toàn thiết bị điện, không đốt rác, đốt cỏ khi thời tiết hanh khô.

Ngoài ra, cần chủ động theo dõi dự báo để điều chỉnh sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe, nhất là với người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.

Dự báo thời tiết hôm nay, 24-3: Nắng nóng duy trì ở TPHCM và Nam Bộ

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, cao điểm từ khoảng 12-15 giờ và còn kéo dài trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết hôm nay, 23-3: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng từ 11-15 giờ

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ tiếp tục là cao điểm nắng nóng, nhiệt độ có nơi trên 35 độ C, tập trung từ 11-15 giờ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại TPHCM và Nam Bộ: Cần chú ý 2 thời điểm trưa và chiều

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ tiếp tục tục nắng nóng với nhiệt độ cao, người dân cần chú ý bảo vệ sức khoẻ.

dự báo thời tiết hôm nay nắng nóng thời tiết nam bộ thời tiết tphcm
