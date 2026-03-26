Thời sự

Đợt nắng nóng gay gắt diện rộng đầu tiên trong năm 2026 sắp xuất hiện, khu vực nào chịu ảnh hưởng?

Thùy Linh

(NLĐO) - Đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 dự báo sắp xuất hiện ở miền Bắc và miền Trung vào cuối tháng 3, đầu tháng 4-2026.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ khoảng ngày 30-3 đến 2-4, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng, trong đó có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ.

Nắng nóng xuất hiện ở miền Bắc và miền Trung sớm hơn trung bình mọi năm

Đáng chú ý, trong khoảng ngày 30 đến 31-3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, cục bộ có nơi vượt 36 độ.

Đợt nóng nóng đầu tiên trong năm 2026 đến sớm hơn trung bình nhiều năm 

Với kịch bản dự báo trên thì đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên, đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư; Nguy cơ cháy rừng tại các khu vực miền núi, nơi có nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm không khí giảm thấ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, say nắng, sốc nhiệt đối với người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trung bình mọi năm, đợt nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bộ thường xuất hiện từ ngày 8 đến 21-4, Đông Bắc Bộ là từ ngày 8-5 đến 1-6, Thanh Hóa - Huế từ ngày 4 đến 16-4, Duyên hải Nam Trung Bộ từ 29-4 đến 18-5. 

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong điều kiện ENSO chuyển pha và nghiêng nóng cũng với tác động của biến đổi khí hậu, nắng nóng năm 2026 được dự báo có khả năng xuất hiện sớm, kéo dài hơn và gia tăng về cường độ so với trung bình nhiều năm, thậm chí gay gắt hơn so với năm 2025.

Tháng 3-2026, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại miền Đông Nam Bộ; khu vực Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Sang tháng 4-2026, nắng nóng gia tăng cường độ và mở rộng sang Tây Nguyên, miền Tây Nam Bộ; khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bắt đầu xuất hiện các đợt nắng nóng.

Từ cuối tháng 5-2026, nắng nóng mở rộng dần ra toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ tăng mạnh và duy trì cao điểm trong các tháng 6 đến tháng 8-2026.

Từ khoảng tháng 9-2026, nắng nóng có xu hướng suy giảm dần nhưng vẫn có thể xuất hiện các đợt nắng nóng muộn bất thường.

Nhìn tổng thể, nắng nóng cực đoan không còn là hiện tượng dị biệt mà đang trở thành đặc trưng ngày càng rõ nét trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ENSO chuyển pha nóng.

Cách “giảm hoá đơn tiền điện” giữa mùa nắng nóng

