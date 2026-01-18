Chuyên gia cảnh báo về một căn bệnh nguy hiểm, lây lan nhanh, tỉ lệ tử vong cao

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chuyên gia cảnh báo về một căn bệnh nguy hiểm, lây lan nhanh, tỉ lệ tử vong cao

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Bệnh não mô cầu lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, đặc biệt trong môi trường sinh hoạt đông người như trường học, ký túc xá, doanh trại...

Nhiều người vẫn cho rằng bệnh não mô cầu là một căn bệnh hiếm gặp, chỉ xuất hiện rải rác và khó có khả năng xảy ra trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể tiến triển rất nhanh và để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời. 

Đáng lo ngại hơn, các triệu chứng ban đầu của bệnh thường khá mờ nhạt, dễ nhầm lẫn với cảm cúm thông thường, khiến người bệnh chủ quan và bỏ lỡ "thời điểm vàng" trong điều trị.

Chuyên gia cảnh báo về một căn bệnh nguy hiểm, lây lan nhanh, tỉ lệ tử vong cao - Ảnh 1.

Xuất hiện các nốt ban đỏ là một trong những dấu hiệu của bệnh viêm não mô cầu

Trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM là một bé trai 4 tuổi, được đưa đến cấp cứu trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi, quấy khóc nhiều. Trước đó, gia đình chỉ nghĩ trẻ bị cảm thông thường nên theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, chỉ trong vài giờ, trẻ xuất hiện thêm các dấu hiệu bất thường như lơ mơ và ban xuất huyết trên da. 

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, trẻ đã được can thiệp tích cực và vượt qua giai đoạn nguy kịch. Trường hợp này cho thấy bệnh não mô cầu có thể diễn tiến rất nhanh, đòi hỏi sự cảnh giác cao độ từ gia đình và cộng đồng.

Theo TS-BS Nguyễn Huy Luân, Trưởng Đơn nguyên Tiêm chủng Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, vi khuẩn não mô cầu có thể tồn tại ở vùng hầu họng của người khỏe mạnh mà không gây triệu chứng. Tuy nhiên, khi gặp các điều kiện thuận lợi như suy giảm miễn dịch, nhiễm trùng đường hô hấp, căng thẳng kéo dài hoặc môi trường sinh hoạt đông đúc, vi khuẩn có thể nhanh chóng xâm nhập vào máu và gây bệnh. Khi đó, bệnh tiến triển rất nhanh, gây nhiễm trùng huyết, rối loạn đông máu và tổn thương đa cơ quan, thậm chí có thể đe dọa tính mạng chỉ trong thời gian ngắn.

Nguy hiểm của bệnh não mô cầu không chỉ nằm ở tốc độ tiến triển mà còn ở việc các triệu chứng ban đầu dễ bị bỏ qua. "Người bệnh có thể chỉ sốt nhẹ, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, là những biểu hiện dễ nhầm với cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, tình trạng có thể chuyển nặng với biểu hiện rối loạn ý thức, ban xuất huyết, tụt huyết áp và sốc nhiễm trùng" - BS Luân nhấn mạnh.

Não mô cầu lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, đặc biệt trong môi trường sinh hoạt đông người như trường học, ký túc xá, doanh trại hoặc gia đình có nhiều thành viên. 

Trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch là những nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Đáng lưu ý, nhiều người mang vi khuẩn nhưng không có triệu chứng, vô tình trở thành nguồn lây trong cộng đồng.

Chủ động phòng ngừa

Từ thực tiễn lâm sàng, các bác sĩ khuyến cáo việc phòng ngừa chủ động đóng vai trò then chốt trong kiểm soát bệnh não mô cầu. Bên cạnh các biện pháp như giữ gìn vệ sinh cá nhân, che miệng khi ho, hạn chế tiếp xúc gần trong môi trường đông người, tiêm vắc-xin được xem là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng. Hiện nay, các loại vắc-xin phòng não mô cầu đã được nghiên cứu nhằm bảo vệ trước nhiều nhóm huyết thanh thường gặp, giúp cơ thể hình thành miễn dịch bền vững.

Đặc biệt, đối với trẻ nhỏ, người có bệnh nền hoặc người sinh hoạt trong môi trường tập thể, việc tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch là yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa bệnh hiệu quả. Song song đó, việc theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và đến cơ sở y tế kịp thời cũng đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu biến chứng và nguy cơ tử vong.


Tin liên quan

Nam thanh niên 22 tuổi nguy kịch do viêm não mô cầu

Nam thanh niên 22 tuổi nguy kịch do viêm não mô cầu

(NLĐO) - Trước nhập viện, bệnh nhân có sốt, đau đầu. Bạn cùng phòng phát hiện anh lơ mơ, gọi hỏi không trả lời nên đưa đến bệnh viện

Bệnh viêm não mô cầu nguy hiểm ra sao?

Trong cộng đồng có đến từ 5%-25% người lành mang vi khuẩn bệnh này không có triệu chứng lâm sàng

TP HCM: Bé gái tử vong vì viêm não mô cầu

(NLĐO) - Lầu đầu tiên trong năm tại TP HCM, bệnh viêm não mô cầu đã cướp đi sinh mạng một bé gái sơ sinh mới chỉ 5 tháng tuổi.

đường hô hấp đe dọa tính mạng ký túc xá suy giảm miễn dịch Não mô cầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo