Quốc tế

"Phần lớn cận vệ" của ông Maduro thiệt mạng, đệ nhất phu nhân Venezuela “mệt mỏi” ở Mỹ

Hải Hưng

(NLĐO) – Phần lớn cận vệ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thiệt mạng trong khi phu nhân Cilia Flores lần đầu xuất hiện kể từ lúc bị lực lượng Mỹ bắt đi.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ rạng sáng 3-1 (giờ địa phương) thực hiện cuộc đột kích táo bạo vào căn cứ quân sự Fuerte Tiuna lớn nhất Venezuela.

Chiến dịch được mô tả diễn ra trong khoảng 30 phút đã bắt giữ vợ chồng nhà lãnh đạo Venezuela đang ở nhà riêng trong khuôn viên căn cứ Fuerte Tiuna.

Phần lớn cận vệ thiệt mạng, phu nhân tổng thống Venezuela “mệt mỏi” ở Mỹ - Ảnh 1.

Vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào năm 2017. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez ngày 4-1 xác nhận "phần lớn" lực lượng bảo vệ Tổng thống Nicolas Maduro đã thiệt mạng trong chiến dịch do Mỹ tiến hành.

"Phần lớn đội cận vệ của Tổng thống đã thiệt mạng trong chiến dịch đột kích của Mỹ" – trang Firstpost dẫn lời tướng Lopez.

Ông cáo buộc chiến dịch của Mỹ không chỉ gây "tổn thất nghiêm trọng về nhân mạng mà còn xâm phạm chủ quyền quốc gia Venezuela".

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela cảnh báo quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores là mối đe dọa trực tiếp đối với sự ổn định địa chính trị toàn cầu.

"Điều này cho thấy mối đe dọa thực sự đối với trật tự thế giới. Nếu hôm nay là Venezuela thì ngày mai có thể là bất kỳ quốc gia nào khác" - ông Lopez nhấn mạnh. 

Cùng đó, tướng Lopez cũng yêu cầu Mỹ "trả tự do ngay lập tức" cho Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân.

Cùng ngày 4-1, truyền thông Mỹ công bố những hình ảnh đầu tiên về phu nhân Cilia Flores kể từ khi bị bắt.

Video cho thấy phu nhân tổng thống Venezuela mặc áo hoodie màu xanh lá, hai tay bị còng trước ngực, được các đặc vụ Mỹ áp giải tại căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở phía Bắc TP New York.

Hình ảnh cho thấy bà Flores lộ vẻ mệt mỏi, không thể hiện cảm xúc khi đi qua khu vực an ninh.

Trong khi đó, Tổng thống Nicolas Maduro xuất hiện với dáng đi khập khiễng, liên tục chào hỏi và chúc mừng năm mới những người xung quanh – theo New York Post.

Phần lớn cận vệ thiệt mạng, phu nhân tổng thống Venezuela “mệt mỏi” ở Mỹ - Ảnh 2.

Hình ảnh cho thấy phu nhân Tổng thống Venezuela Cilia Flores lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ảnh: BACKGRID

Phần lớn cận vệ thiệt mạng, phu nhân tổng thống Venezuela “mệt mỏi” ở Mỹ - Ảnh 3.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro liên tục chào hỏi và chúc mừng mọi người xung quanh. Ảnh: BACKGRID

Tướng cấp cao nhất quân đội Mỹ Dan Caine trước đó tiết lộ 150 máy bay đã tham gia chiến dịch, yểm trợ lực lượng đổ bộ bằng trực thăng. Họ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro dựa trên nhiều tháng thu thập tình báo chi tiết về thói quen sinh hoạt hằng ngày của ông từ ăn uống đến việc nuôi thú cưng nào.

Tướng Caine khẳng định Tổng thống Maduro, 63 tuổi, và vợ đã "đầu hàng" mà không có sự chống cự nào và "không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng".

Được biết, trước khi kết hôn với ông Maduro, bà Flores từng là chủ tịch quốc hội và là một trong những người nắm giữ quyền lực then chốt tại Venezuela, quốc gia với khoảng 31 triệu dân.

Ông Maduro và vợ sau chuyến bay đến Mỹ, bà Cilia Flores tỏ ra mệt mỏi. Nguồn: New York Post

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực một ngày 4-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ có thể tấn công quân sự lần thứ hai vào Venezuela nếu "các thành viên còn lại của chính quyền nước này không hợp tác".

Tổng thống Donald Trump cho biết thêm chính quyền của ông sẽ làm việc với các thành viên còn lại của chính quyền Venezuela nhằm trấn áp hoạt động buôn bán ma túy và cải tổ ngành dầu mỏ, thay vì thúc đẩy ngay lập tức việc tổ chức bầu cử để thành lập một chính phủ mới.

Venezuela Tổng thống Nicolas Maduro Mỹ Cilia Flores Fuerte Tiuna
