Nga bị cáo buộc cấp tin tình báo cho Iran tấn công Mỹ, Iran cảnh cáo châu Âu

Nguồn tin của AP hôm 6-3 cho biết Nga đã cung cấp cho Iran thông tin có thể giúp Tehran tấn công quân đội Mỹ ở Trung Đông. Các nguồn tin là quan chức Mỹ cũng nói điều tương tự với tờ Washington Post.

Theo các nguồn tin này, kể từ khi xung đột bắt đầu ngày 28-2, Nga đã cung cấp cho Iran vị trí của 3 khí tài quân sự của Mỹ, bao gồm tàu chiến và máy bay

“Có vẻ như đây là một nỗ lực khá toàn diện” - một quan chức cho biết. Trước đó, Moscow đã lên án chiến dịch chung của Mỹ và Israel nhắm vào Iran.

Khói bốc lên sau khi Iran phóng tên lửa tấn công trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Manama - Bahrain - Ảnh: ANADOLU

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “60 Minutes” của đài CBS vào cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth đã được hỏi về vấn đề này.

“Người dân Mỹ có thể yên tâm rằng tổng tư lệnh của họ hoàn toàn biết ai đang nói chuyện với ai. Bất cứ điều gì không nên xảy ra, dù là công khai hay bí mật, đều đang bị xử lý và xử lý một cách mạnh mẽ” - ông Hegseth trả lời.

Ông Hegseth cũng hạ thấp khả năng sự hỗ trợ của Nga có thể gây nguy hiểm cho người Mỹ.

“Chúng ta đang đặt đối phương vào vòng nguy hiểm, đó là công việc của chúng ta. Vì vậy, chúng ta không lo ngại về điều đó. Thay vào đó, những người duy nhất cần phải lo lắng lúc này chính là những người Iran nào đang nghĩ rằng họ sẽ được an toàn” - AP dẫn lời ông Hegseth.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh Mỹ đang "theo dõi mọi thứ" và tính toán chúng vào kế hoạch tác chiến.