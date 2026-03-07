HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nga bị cáo buộc cấp tin tình báo cho Iran tấn công Mỹ, Iran cảnh cáo châu Âu

Anh Thư

(NLĐO) - Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức cho biết Nga đã cung cấp thông tin tình báo để giúp Iran tấn công lực lượng Mỹ ở Trung Đông.

Nguồn tin của AP hôm 6-3 cho biết Nga đã cung cấp cho Iran thông tin có thể giúp Tehran tấn công quân đội Mỹ ở Trung Đông. Các nguồn tin là quan chức Mỹ cũng nói điều tương tự với tờ Washington Post.

Theo các nguồn tin này, kể từ khi xung đột bắt đầu ngày 28-2, Nga đã cung cấp cho Iran vị trí của 3 khí tài quân sự của Mỹ, bao gồm tàu chiến và máy bay

“Có vẻ như đây là một nỗ lực khá toàn diện” - một quan chức cho biết. Trước đó, Moscow đã lên án chiến dịch chung của Mỹ và Israel nhắm vào Iran.

Nga bị cáo buộc cấp tin tình báo cho Iran tấn công Mỹ, Iran cảnh cáo châu Âu - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau khi Iran phóng tên lửa tấn công trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Manama - Bahrain - Ảnh: ANADOLU

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “60 Minutes” của đài CBS vào cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth đã được hỏi về vấn đề này.

“Người dân Mỹ có thể yên tâm rằng tổng tư lệnh của họ hoàn toàn biết ai đang nói chuyện với ai. Bất cứ điều gì không nên xảy ra, dù là công khai hay bí mật, đều đang bị xử lý và xử lý một cách mạnh mẽ” - ông Hegseth trả lời.

Ông Hegseth cũng hạ thấp khả năng sự hỗ trợ của Nga có thể gây nguy hiểm cho người Mỹ.

“Chúng ta đang đặt đối phương vào vòng nguy hiểm, đó là công việc của chúng ta. Vì vậy, chúng ta không lo ngại về điều đó. Thay vào đó, những người duy nhất cần phải lo lắng lúc này chính là những người Iran nào đang nghĩ rằng họ sẽ được an toàn” - AP dẫn lời ông Hegseth.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh Mỹ đang "theo dõi mọi thứ" và tính toán chúng vào kế hoạch tác chiến.

Iran cảnh báo châu Âu 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi đã cảnh báo các quốc gia châu Âu rằng họ sẽ trở thành "mục tiêu chính đáng cho sự trả đũa của Iran" nếu can thiệp vào chiến dịch của Mỹ và Israel chống lại Tehran.

Ông Takht-Ravanchi cũng cho biết các quan chức Iran đã đàm phán thiện chí với Mỹ trước khi Mỹ quyết định cùng Israel tấn công họ vào ngày 28-2.

"Chúng tôi không tin tưởng người Mỹ. Họ không chỉ phản bội chúng tôi mà còn phản bội cả nền ngoại giao" - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran nói. 

Ông cũng mô tả những động thái mới nhất của Tehran là mang tính phòng thủ, nhấn mạnh tình hình này "là do Mỹ và Israel áp đặt lên chúng tôi".

căn cứ Mỹ Israel Iran thông tin tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ
