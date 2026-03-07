Yếu tố sống còn có thể định đoạt kết quả cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran

Hai nguồn tin nói với CNN rằng ít nhất một trong những đồng minh vùng Vịnh của Mỹ sắp hết các loại đạn dược đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Iran. "Chưa đến mức hoảng loạn, nhưng lô hàng đến càng sớm càng tốt" - một nguồn tin nhắc tới yêu cầu Mỹ cung cấp thêm vũ khí đánh chặn.

Thông tin này phản ánh mối lo ngại trên khắp khu vực về kho vũ khí cần thiết để phòng thủ trước Iran, đặc biệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ xung đột có thể kéo dài. Một nguồn tin tiết lộ Mỹ "tiêu tốn" rất nhiều tên lửa dẫn đường tầm xa trong vài ngày qua.

Khi xung đột lan rộng và chưa có dấu hiệu dừng lại, CNN cho rằng đây là cuộc chơi về số lượng: Mỹ và các đồng minh sẽ cần bao nhiêu tên lửa đánh chặn để liên tục bắn hạ tên lửa của Iran?

Mỹ và Israel đang tìm cách phá hủy kho tên lửa và cơ sở hạ tầng của Iran, nhắm mục tiêu vào các bệ phóng, kho chứa và nhân sự. Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Iran “đang sản xuất, theo ước tính, hơn 100 tên lửa mỗi tháng. Hãy so sánh con số đó với 6-7 tên lửa đánh chặn họ có thể chế tạo mỗi tháng”.

Khói bốc lên ở Tehran sau đòn tấn công của Mỹ và Israel hôm 3-3. Ảnh: AP

“Mỗi lần đánh chặn thành công là kết quả của hàng trăm giờ huấn luyện, chuẩn bị và công nghệ, tất cả cùng phối hợp nhịp nhàng để hoạt động đúng như thiết kế” - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Cain, chia sẻ hôm 2-3.

Trước xung đột, theo nhiều nguồn tin, ông Caine và nhiều lãnh đạo quân sự khác cảnh báo ông Donald Trump rằng chiến dịch quân sự kéo dài có thể ảnh hưởng đến kho vũ khí của Mỹ, đặc biệt là những vũ khí hỗ trợ Israel và Ukraine.

Ngay cả cuộc chiến ngắn ngủi cũng có thể tổn hại tới nguồn cung cấp tên lửa của Mỹ. Mỹ đã sử dụng hết khoảng 1/4 nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn THAAD trong cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6-2025. Báo cáo của CNN cho thấy tốc độ sử dụng đang vượt xa tốc độ sản xuất. Xung đột hiện tại diễn ra sau các chiến dịch quân sự của Mỹ chống lại lực lượng Houthi và Iran.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Donald Trump bác bỏ lo ngại kho vũ khí của Mỹ đang cạn kiệt. Ông cho biết kho dự trữ của Mỹ "ở cấp độ trung bình và trung bình cao", "chưa bao giờ cao hơn hoặc tốt hơn bây giờ", và "Mỹ có nguồn cung các loại vũ khí này gần như không giới hạn". Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn, ông Trump nói các công ty quốc phòng đang gấp rút sản xuất nhiều loại vũ khí cần thiết.

Trong khi các quan chức Mỹ giữ thái độ bình tĩnh, các đồng minh vùng Vịnh có lẽ quan ngại hơn. Ở giai đoạn đầu, Bahrain, Qatar, UAE và Ả Rập Saudi nhìn chung cố gắng bắn hạ mọi tên lửa hoặc máy bay không người lái của Iran. Tuy nhiên, một số ít vẫn lọt qua.

Bà Becca Wasser - chuyên gia quốc phòng của Bloomberg Economics - cho rằng tình trạng thiếu hụt vũ khí có thể buộc các quốc gia vùng Vịnh thay đổi chiến thuật. Bà nói, sau cùng họ có thể phải "chọn lọc mục tiêu", tập trung bắn hạ các đợt máy bay không người lái lớn hoặc tên lửa đạn đạo tầm ngắn.