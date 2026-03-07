HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Yếu tố sống còn có thể định đoạt kết quả cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran

Phương Linh

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định số lượng tên lửa, bệ phóng và tên lửa đánh chặn sẽ là yếu tố quan trọng quyết định thời gian của cuộc chiến Mỹ - Iran - Israel.

Hai nguồn tin nói với CNN rằng ít nhất một trong những đồng minh vùng Vịnh của Mỹ sắp hết các loại đạn dược đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Iran. "Chưa đến mức hoảng loạn, nhưng lô hàng đến càng sớm càng tốt" - một nguồn tin nhắc tới yêu cầu Mỹ cung cấp thêm vũ khí đánh chặn.

Thông tin này phản ánh mối lo ngại trên khắp khu vực về kho vũ khí cần thiết để phòng thủ trước Iran, đặc biệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ xung đột có thể kéo dài. Một nguồn tin tiết lộ Mỹ "tiêu tốn" rất nhiều tên lửa dẫn đường tầm xa trong vài ngày qua.

Khi xung đột lan rộng và chưa có dấu hiệu dừng lại, CNN cho rằng đây là cuộc chơi về số lượng: Mỹ và các đồng minh sẽ cần bao nhiêu tên lửa đánh chặn để liên tục bắn hạ tên lửa của Iran? 

Mỹ và Israel đang tìm cách phá hủy kho tên lửa và cơ sở hạ tầng của Iran, nhắm mục tiêu vào các bệ phóng, kho chứa và nhân sự. Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Iran “đang sản xuất, theo ước tính, hơn 100 tên lửa mỗi tháng. Hãy so sánh con số đó với 6-7 tên lửa đánh chặn họ có thể chế tạo mỗi tháng”.

Yếu tố có thể định đoạt kết quả cuộc chiến Mỹ - Iran - Israel - Ảnh 1.

Khói bốc lên ở Tehran sau đòn tấn công của Mỹ và Israel hôm 3-3. Ảnh: AP

“Mỗi lần đánh chặn thành công là kết quả của hàng trăm giờ huấn luyện, chuẩn bị và công nghệ, tất cả cùng phối hợp nhịp nhàng để hoạt động đúng như thiết kế” - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Cain, chia sẻ hôm 2-3.

Trước xung đột, theo nhiều nguồn tin, ông Caine và nhiều lãnh đạo quân sự khác cảnh báo ông Donald Trump rằng chiến dịch quân sự kéo dài có thể ảnh hưởng đến kho vũ khí của Mỹ, đặc biệt là những vũ khí hỗ trợ Israel và Ukraine. 

Ngay cả cuộc chiến ngắn ngủi cũng có thể tổn hại tới nguồn cung cấp tên lửa của Mỹ. Mỹ đã sử dụng hết khoảng 1/4 nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn THAAD trong cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6-2025. Báo cáo của CNN cho thấy tốc độ sử dụng đang vượt xa tốc độ sản xuất. Xung đột hiện tại diễn ra sau các chiến dịch quân sự của Mỹ chống lại lực lượng Houthi và Iran.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Donald Trump bác bỏ lo ngại kho vũ khí của Mỹ đang cạn kiệt. Ông cho biết kho dự trữ của Mỹ "ở cấp độ trung bình và trung bình cao", "chưa bao giờ cao hơn hoặc tốt hơn bây giờ", và "Mỹ có nguồn cung các loại vũ khí này gần như không giới hạn". Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn, ông Trump nói các công ty quốc phòng đang gấp rút sản xuất nhiều loại vũ khí cần thiết.

Điểm nóng xung đột ngày 6-3 Vũ khí Iran toan tính đối đầu với Mỹ – Israel

Trong khi các quan chức Mỹ giữ thái độ bình tĩnh, các đồng minh vùng Vịnh có lẽ quan ngại hơn. Ở giai đoạn đầu, Bahrain, Qatar, UAE và Ả Rập Saudi nhìn chung cố gắng bắn hạ mọi tên lửa hoặc máy bay không người lái của Iran. Tuy nhiên, một số ít vẫn lọt qua.

Bà Becca Wasser - chuyên gia quốc phòng của Bloomberg Economics - cho rằng tình trạng thiếu hụt vũ khí có thể buộc các quốc gia vùng Vịnh thay đổi chiến thuật. Bà nói, sau cùng họ có thể phải "chọn lọc mục tiêu", tập trung bắn hạ các đợt máy bay không người lái lớn hoặc tên lửa đạn đạo tầm ngắn.


“Rất khó để xác định chính xác lượng vũ khí dự trữ ở vùng Vịnh nhưng họ đang dùng rất nhiều và chẳng mấy chốc phải đưa ra những quyết định khó khăn” - nhà phân tích chiến lược và quân sự  Kelly Grieco tại Trung tâm Stimson, đồng tình, ước tính việc đánh chặn một máy bay không người lái tốn gấp 5 lần chi phí sản xuất một chiếc.


“Iran biết điều này. Đó là lý do các đợt tấn công của họ không quá dữ dội. Mục tiêu của họ là duy trì chiến dịch” - ông nói thêm.


Một nguồn tin từ Qatar cho biết nước này có đủ tên lửa đánh chặn "trong một thời gian dài" nhưng vẫn giữ liên lạc với Bộ Tư lệnh Trung tâm  của Quân đội Mỹ trong trường hợp cần thêm. Người này từ chối tiết lộ số lượng cụ thể.


Áp lực lên hệ thống phòng thủ lên các quốc gia vùng Vịnh đang thúc đẩy một số đồng minh khác của Mỹ can thiệp. Một quan chức cấp cao nói Anh đang điều máy bay từ Cyprus và Qatar để đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa. Vị quan chức này nói thêm số lượng tên lửa, bệ phóng và tên lửa đánh chặn sẽ là yếu tố quan trọng quyết định thời gian của cuộc chiến này.



Nga bị cáo buộc cấp tin tình báo cho Iran tấn công Mỹ, Iran cảnh cáo châu Âu

Nga bị cáo buộc cấp tin tình báo cho Iran tấn công Mỹ, Iran cảnh cáo châu Âu

(NLĐO) - Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức cho biết Nga đã cung cấp thông tin tình báo để giúp Iran tấn công lực lượng Mỹ ở Trung Đông.

Ông Donald Trump kêu gọi Iran “đầu hàng vô điều kiện”; Hezbollah ra lệnh "tử chiến"

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như loại trừ khả năng đàm phán với Iran khi tuyên bố sẽ không có thỏa thuận nếu Tehran không “đầu hàng vô điều kiện”

Tuyên bố Iran "mất sạch", ông Donald Trump nói về "tình huống xấu" với Mỹ

(NLĐO) - Cục diện Trung Đông rung chuyển khi Israel mở rộng quy mô tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục phát ngôn về Iran khiến dư luận "dậy sóng"

