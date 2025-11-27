Chuyên gia gợi mở "tài chính xanh" và biến động thị trường lao động toàn cầu

Ngày 27-11, Trường ĐH Mở TP HCM tổ chức hội thảo quốc tế "Kinh doanh, kinh tế và tài nguyên" năm 2025 (VBER2025) với sự tham dự của 80 học giả, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách trong và ngoài nước. Sự kiện là diễn đàn trao đổi các nghiên cứu mới nhất về sức khỏe cộng đồng, phúc lợi hộ gia đình và năng lực tài chính trong bối cảnh toàn cầu biến động nhanh.

Các chuyên gia, nhà khoa học tham gia hội thảo

Với chủ đề "Sức khỏe cộng đồng, phúc lợi hộ gia đình và năng lực tài chính", hội thảo quy tụ các tham luận xoay quanh ba nhóm chủ đề: Kinh doanh – tài chính – marketing; kinh tế công – kinh tế quốc tế – kinh tế môi trường và nguồn lực – năng lượng – nông nghiệp.

GS Theodor F. Cojoianu (ĐH Quản trị Singapore) nhấn mạnh vai trò "phân loại xanh" trong việc hướng dòng vốn vào các hoạt động kinh tế bền vững. Theo ông, "phân loại xanh" đang trở thành ngôn ngữ chung giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp, giúp tăng minh bạch và kiểm soát tác động môi trường.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng bộ tiêu chuẩn này rất phức tạp, đòi hỏi thời gian dài và nguồn lực lớn. Hiện EU cùng các tổ chức nghiên cứu quốc tế đang kêu gọi trường ĐH các nước tham gia sáng kiến "Sustainable Finance Taxonomy Mapper" nhằm đối chiếu và kết nối các hệ thống "phân loại xanh" trên toàn cầu.

Một nghiên cứu đáng chú ý được trình bày là chỉ ra cách các ngân hàng phản ứng với rủi ro suy giảm đa dạng sinh học. Dựa trên dữ liệu gần 5.000 doanh nghiệp châu Âu giai đoạn 2018 – 2023, các ngân hàng có xu hướng thắt chặt cho vay hoặc yêu cầu tài sản đảm bảo cao hơn đối với doanh nghiệp gây ô nhiễm nguồn nước. Đặc biệt, những ngân hàng ký Bộ nguyên tắc Equator áp dụng mức phí rủi ro đa dạng sinh học cao hơn so với trung bình.

Những phát hiện này cho thấy tài chính bền vững đang mở rộng phạm vi, không chỉ tập trung vào biến đổi khí hậu mà còn bao gồm hệ sinh thái, nguồn nước và sức khỏe cộng đồng.

Ở góc nhìn thị trường lao động, GS Sanjay Singh (ĐH Dundee, Vương quốc Anh) phân tích những biến động sâu rộng do sự thay đổi nhanh của công nghệ và nhân khẩu học. Theo ông, tương lai việc làm chịu ảnh hưởng bởi ba yếu tố: Công việc, lực lượng lao động và môi trường làm việc.

Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và robot đang làm thay đổi bản chất của nhiều ngành nghề, tạo ra thách thức về việc làm, căng thẳng nghề nghiệp và xu hướng quản lý bằng thuật toán. Đồng thời, mô hình lao động toàn cầu trở nên linh hoạt hơn với sự gia tăng của lao động tự do và gig workers. Dân số già hóa tại nhiều quốc gia tiếp tục gây sức ép lên thị trường lao động và an sinh xã hội.

GS Singh cũng chỉ ra sự thay đổi mạnh mẽ của nơi làm việc. Làm việc từ xa bùng nổ sau đại dịch COVID-19 khiến nhiều đô thị đối mặt tỉ lệ bỏ trống văn phòng cao, trong khi các địa phương có chất lượng sống tốt lại thu hút lao động trẻ. Người lao động hiện ưu tiên môi trường làm việc bền vững, đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hơn so với yếu tố thu nhập.

Theo ông, những chuyển dịch này có thể làm gia tăng bất bình đẳng, tạo rủi ro nhân quyền từ công nghệ và gây áp lực khai thác tài nguyên để vận hành AI. Dù tương lai việc làm còn nhiều bất định, GS Singh nhấn mạnh chìa khóa là đặt phát triển bền vững và con người vào trung tâm mọi chiến lược chuyển đổi.