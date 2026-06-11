Chuyên gia lý giải vì sao giá vàng "ngủ dậy" giảm hàng triệu đồng mỗi lượng

Thời điểm 9 giờ sáng ngày 11-6, giá vàng SJC tại Hà Nội được công ty CP SJC Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mốc: 131 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.



Chuyên gia khuyến nghị người dân không nên quá bi quan hay hoảng loạn trước những biến động ngắn hạn của giá vàng

Cùng thời điểm trên, giá vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại mốc 132,2 - 137,2 triệu đồng/lượng, giá vàng giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Theo Bảo Tín Minh Châu, 9 giờ sáng nay, giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long và vàng miếng giảm. Theo ghi nhận, tại các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu, sáng nay lượng khách mua vào và bán ra có tỉ lệ 55% khách mua vào và 45% khách bán ra.

Lý giải nguyên nhân giá vàng trong nước giảm hàng triệu đồng/lượng mỗi ngày. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), cho biết cần nhìn nhận đợt giảm mạnh của giá vàng hiện nay trong bối cảnh rộng hơn của thị trường tài chính toàn cầu.

Dự báo triển vọng của giá vàng

Nguyên nhân đầu tiên đến từ việc thị trường đang điều chỉnh lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ. Dù lạm phát đã hạ nhiệt đáng kể so với giai đoạn đỉnh điểm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trở về mức mục tiêu. Điều này khiến khả năng FED tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn dự kiến trở nên rõ nét hơn. Khi lãi suất duy trì ở mức cao, sức hấp dẫn tương đối của vàng thường suy giảm.

Nguyên nhân thứ hai là vàng đã trải qua một giai đoạn tăng nóng kéo dài với tốc độ rất nhanh. Trong lịch sử, bất kỳ loại tài sản nào tăng mạnh trong thời gian ngắn cũng đều cần một giai đoạn điều chỉnh hoặc tích lũy để thiết lập mặt bằng giá mới. Đây là quy luật bình thường của thị trường.

Nguyên nhân thứ ba là giá vàng trong nước trước đó tăng nhanh hơn đáng kể so với giá vàng thế giới. Khi khoảng chênh lệch này thu hẹp, giá vàng trong nước có xu hướng điều chỉnh mạnh hơn.

Về triển vọng, chuyên gia Nguyễn Quang Huy dự báo trong ngắn hạn giá vàng vẫn có thể tiếp tục biến động do chịu ảnh hưởng từ dữ liệu lạm phát, lãi suất và tâm lý thị trường. Tuy nhiên, ở góc nhìn trung và dài hạn, vàng vẫn giữ vai trò là một tài sản phòng thủ quan trọng trong danh mục đầu tư, đặc biệt trong những giai đoạn kinh tế và địa chính trị toàn cầu còn nhiều biến động.

Do đó, người dân không nên quá bi quan hay hoảng loạn trước những biến động ngắn hạn. Điều quan trọng là nhìn nhận vàng như một cấu phần trong tổng thể tài sản thay vì coi đây là kênh đầu tư duy nhất.

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Huy, đây là thời điểm nhà đầu tư cần bình tĩnh, tránh đưa ra quyết định chỉ dựa trên cảm xúc. Những giai đoạn thị trường biến động mạnh luôn tạo ra cảm giác lo lắng đối với người đang nắm giữ tài sản. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy những quyết định vội vàng thường mang lại kết quả không như mong muốn.

Thay vì chỉ tập trung vào câu hỏi nên giữ hay bán vàng, nhà đầu tư nên nhìn lại toàn bộ chiến lược tài chính cá nhân của mình. Mỗi người cần đánh giá lại mục tiêu đầu tư, khả năng chịu rủi ro, nhu cầu dòng tiền và tỷ trọng của từng loại tài sản trong danh mục.

"Tôi đặc biệt khuyến nghị người dân nên đa dạng hóa danh mục đầu tư thay vì tập trung quá nhiều vào một tài sản đơn lẻ. Một danh mục cân bằng có thể bao gồm tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp chất lượng cao, chứng chỉ quỹ uy tín, cổ phiếu của các doanh nghiệp được hưởng lợi từ quá trình tăng trưởng kinh tế, cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc khởi nghiệp nếu có năng lực và điều kiện phù hợp" – ông Huy khuyến nghị.

