Thị trường tiền số hôm nay, 7-11: Một công ty chứng khoán bất ngờ gác kế hoạch lập sàn

Tối 7-11, thị trường tiền số đồng loạt lao dốc. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin giảm hơn 2%, xuống mức 100.180 USD.

Các đồng tiền khác cũng giảm giá mạnh, như Ethereum (ETH) mất gần 5%, còn 3.230 USD; XRP giảm hơn 5%, còn 2,1 USD; BNB giảm hơn 1%, còn 934 USD; Solana (SOL) mất hơn 5%, xuống 151 USD...

Giá Bitcoin đang dần phục hồi?

Theo Cointelegraph, sau 6 ngày liên tiếp bị rút vốn, các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền quay lại với tổng giá trị 240 triệu USD vào ngày 6-11. Động thái này giúp giới đầu tư kỳ vọng thị trường có thể sớm phục hồi nếu Bitcoin giữ được vùng giá quan trọng.

Trước đó, chuỗi rút vốn kéo dài từ 29-10 đến 5-11, trùng với thời điểm giá Bitcoin lao dốc xuống 98.900 USD - mức thấp nhất kể từ tháng 6. Sau đó, giá đồng tiền số này bật tăng trở lại khoảng 3%.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 100.180 USD Nguồn: OKX

Giới phân tích cho rằng 100.000 USD là ngưỡng tâm lý quan trọng. Nếu giữ được, giá Bitcoin có thể dần phục hồi nhưng nếu đóng cửa tuần dưới vùng này, áp lực bán có thể gia tăng.

Một số chuyên gia nhận định mức 98.000 USD có thể là đáy ngắn hạn, khi lực bán đã yếu dần và dòng tiền mới bắt đầu quay trở lại thị trường.

Gác kế hoạch lập sàn

Tại phiên họp cổ đông bất thường chiều 7-11, ông Tô Hải, Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Vietcap, cho biết ngay khi thông tin đề xuất thử nghiệm sàn giao dịch tài sản số được công bố đầu năm nay, doanh nghiệp đã lập đội nghiên cứu và theo dõi sát diễn biến.

Vietcap cũng nhận nhiều lời đề nghị hợp tác từ các sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới. "Tuy nhiên, tới tháng 8, công ty quyết định rút khỏi dự án do yêu cầu vốn điều lệ quá lớn, lên đến 10.000 tỉ đồng. Chúng ta không thể bỏ quá nhiều tiền vào lĩnh vực mới"- ông Hải nói.

Phiên họp cổ đông bất thường của Vietcap chiều 7-11

Hiện tại, Vietcap có vốn điều lệ 7.226 tỉ đồng và dự kiến tăng lên 8.500 tỉ đồng sau đợt chào bán riêng lẻ vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Theo quy định, một trong những điều kiện để lập sàn tài sản số là doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỉ đồng.

Theo ghi nhận, sau khi Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được ban hành, nhiều doanh nghiệp trong nước đã nhanh chóng nhập cuộc.

Đơn cử, Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) vừa được thành lập ngày 30-9 với vốn điều lệ ban đầu 6,8 tỉ đồng. Công ty CP Chứng khoán HD cũng lên kế hoạch huy động hơn 7.300 tỉ đồng, trong đó gần 1.500 tỉ đồng góp vốn vào Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD.

Nhiều doanh nghiệp khác như Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương, Công ty CP Chứng khoán SSI, Công ty CP Chứng khoán VPBANK... cũng thành lập pháp nhân, góp vốn vào các tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản số trong nước.

Đáng chú ý, trước đó, vào tháng 6-2025, Công ty CP Kinh doanh Tiền mã hóa và Tài sản Mã hóa Vimexchange cũng được thành lập, với vốn điều lệ 10.000 tỉ đồng. Đây là công ty tài sản mã hóa đầu tiên ở Việt Nam đạt tới mức vốn điều lệ này.