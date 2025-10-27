HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chuyên gia nói gì về khung thỏa thuận thuế quan giữa Mỹ và Việt Nam?

Thái Phương

(NLĐO) - Khung thỏa thuận thương mại với Mỹ là bước tiến quan trọng giúp giảm rủi ro thuế ban đầu, củng cố vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Theo Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Việt Nam và Mỹ, nước này sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% với hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam như Sắc lệnh Hành pháp số 14257 ngày 2-4-2025, đã được sửa đổi.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên Cao cấp, Đại học Bristol (Anh), nhận định thỏa thuận thương mại với Việt Nam tương tự như Mỹ đã chốt một số nước, trong đó có các nước ASEAN như Campuchia, Malaysia.

Về mặt tích cực, mức thuế 20% sẽ áp dụng "đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam". Đồng thời, xác định các sản phẩm trong danh mục nêu tại Phụ lục III của Sắc lệnh Hành pháp số 14356 ngày 5-9 đó là "Điều chỉnh thuế tiềm năng đối với các đối tác có định hướng tương đồng" để được hưởng mức thuế đối ứng 0%. Chính sách này tương tự như các thỏa thuận của Mỹ đã ký với Anh.

Ở chiều ngược lại, các rào cản phi thuế quan cũng cần phải trao đổi thêm vì còn nhiều vấn đề cần xem xét và một số loại thuế dịch vụ. 

"Việt Nam cần tập trung đẩy mạnh xuất nhập khẩu sau khi có kết quả đàm phán bước đầu để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 2 con số" – TS Hồ Quốc Tuấn nói.

Chuyên gia nói gì về kết quả ban đầu của đàm phán thuế đối ứng Việt Nam - Mỹ? - Ảnh 1.

Mỹ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam

Theo Công ty chứng khoán Maybank, Khung thỏa thuận thương mại Mỹ - Việt Nam là một bước tiến ngoại giao quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro thuế suất ban đầu, qua đó củng cố vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chuyên gia nói gì về kết quả ban đầu của đàm phán thuế đối ứng Việt Nam - Mỹ? - Ảnh 2.

Các nhà máy tăng cường sản xuất để xuất hàng sang Mỹ trước khi mức thuế cao hơn có hiệu lực


Tin liên quan

Thuế quan của Mỹ có hiệu lực từ 7-8, doanh nghiệp Việt chủ động thích ứng

Thuế quan của Mỹ có hiệu lực từ 7-8, doanh nghiệp Việt chủ động thích ứng

(NLĐO) - Bộ Công Thương cho biết mức thuế đối ứng 20% mà Mỹ áp với hàng hóa Việt Nam chính thức có hiệu lực từ 12 giờ ngày 7-8, theo giờ Washington D.C.

Thủ tướng: Điều hành kinh tế chịu áp lực lớn về tỉ giá, lạm phát và thuế quan

(NLĐO)- Theo Thủ tướng, điều hành kinh tế vĩ mô trong nước chịu áp lực lớn, nhất là về tỉ giá, lạm phát và vấn đề thuế quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sớm đạt được thỏa thuận cụ thể về thuế quan Việt Nam - Mỹ

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Mỹ có tiếng nói mạnh mẽ với Chính phủ Mỹ để sớm đạt được thỏa thuận cụ thể về thuế quan

