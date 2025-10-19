HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chuyên gia tiết lộ yếu tố bất ngờ khiến giá bạc liên tục phá đỉnh

Thái Phương thực hiện

(NLĐO) – Tăng sốc theo giá vàng cùng nhu cầu đầu tư tăng vọt, nhưng nhu cầu công nghiệp tăng kỷ lục cũng là yếu tố khiến giá bạc lên cơn sốt.

Cuối tuần 19-10, giá bạc hôm nay được các doanh nghiệp trong nước niêm yết quanh 1,985 triệu đồng/lượng mua vào, 2,046 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 2,6% so với cuối tuần trước. Trong 1 tháng qua, giá bạc tăng tới 22% và tăng tổng cộng 36% trong vòng 3 tháng qua. 

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cuối tuần tạm dừng ở mức 51,98 USD/ounce, dù giảm so với mốc đỉnh lịch sử trên 54,3 USD/ounce, nhưng vẫn tăng tổng cộng tới 33% chỉ trong 3 tháng qua.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với TS Nguyễn Duy Quang, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF), xung quanh những yếu tố khiến giá bạc lên cơn sốt thời gian qua.

Giá bạc tăng nóng do xe điện và pin mặt trời?

- Phóng viên: Không chỉ giá vàng, nhiều nhà đầu tư cũng bất ngờ với đà tăng nóng của giá bạc, yếu tố nào khiến kim loại này "dậy sóng"?

+ TS Nguyễn Duy Quang: Giá bạc tăng nóng chủ yếu do nhu cầu công nghiệp bùng nổ. Theo Paul Williams, sản lượng bạc sử dụng trong pin mặt trời, ô tô điện và linh kiện điện tử đã đạt kỷ lục 680,5 triệu ounce năm 2024. Dòng tiền dịch chuyển vào công nghệ xanh và trí tuệ nhân tạo (AI) càng đẩy nhu cầu vật chất, tạo đà tăng mạnh cho bạc. 

Giá bạc tăng cao bất ngờ nhờ nhu cầu công nghiệp và đầu tư - Ảnh 2.

TS Nguyễn Duy Quang

Hiệu ứng lan tỏa từ vàng cũng góp phần quan trọng. Khi vàng vượt mốc lịch sử 4.000 USD/ounce, nhiều nhà đầu tư xem bạc như "phiên bản beta cao" của vàng (theo Ole Hansen) và mua vào ồ ạt. Tỉ lệ vàng/bạc giảm về 81 - thấp nhất một năm, cho thấy bạc hấp dẫn hơn khi vàng bị đánh giá đã quá đắt.

Yếu tố kỹ thuật càng củng cố xu hướng tăng nhưng tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh. Giá giao ngay quanh vùng 51-52 USD/ounce - cao nhất từ đầu thập niên 1980 - tạo tín hiệu quá mua và ngưỡng kháng cự 50 USD/ounce trở thành điểm cảnh báo có thể kích hoạt sóng bán tháo nếu không bứt phá bền vững.

- Thực tế, giá bạc lập đỉnh lịch sử trên 54 USD/ounce và lao dốc khoảng 4% trong phiên cuối tuần qua, vậy có rủi ro cho nhà đầu tư mua bạc ở Việt Nam?

+ Bạc trong nước mang tính biến động rất cao và có độ biến động lớn hơn vàng, nên dao động giá thường mạnh mẽ hơn. Khi giá thế giới giảm về dưới ngưỡng 48 USD/ounce, rủi ro kích hoạt làn sóng bán tháo dễ xuất hiện, tạo áp lực đè mạnh lên giá trong nước.

Chưa kể, thanh khoản trên thị trường bạc Việt Nam còn hạn chế, biên độ chênh lệch mua vào - bán ra từ khoảng 40.000 - 43.000 đồng/lượng có thể gây thiệt hại đáng kể nếu giá đảo chiều nhanh.

Rủi ro chính sách và biến động tỉ giá USD/VND cũng tác động trực tiếp đến chi phí nhập khẩu bạc, làm thu hẹp biên lợi nhuận. Bất kỳ thay đổi trong quy định thuế, giấy phép hoặc chính sách ngoại hối đều có thể ảnh hưởng mạnh đến giá thành và sức hấp dẫn của bạc với nhà đầu tư trong nước.

Giá bạc tăng cao bất ngờ nhờ nhu cầu công nghiệp và đầu tư - Ảnh 3.

Giá bạc trong nước tăng khoảng 36% chỉ trong 3 tháng qua

Lưu ý gì khi giá bạc tăng nóng?

- Nếu đầu tư bạc lúc này, nhà đầu tư cần lưu gì điều gì?

+ Trong kịch bản cơ sở, trong trường hợp vàng giữ ổn định quanh mốc 4.000 USD/ounce và nhu cầu công nghiệp (điện mặt trời, ôtô điện, linh kiện điện tử) duy trì ở mức cao, giá bạc nhiều khả năng dao động trong vùng 48-55 USD/ounce. Ở ngưỡng này, bạc vẫn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự đa dạng hóa danh mục, đồng thời phản ánh cân bằng tương đối giữa cung - cầu trong ngắn hạn.

Bạc là tài sản kết hợp giữa chức năng công nghiệp và tài sản trú ẩn. Đà tăng hiện nay có cơ sở thực chất từ nhu cầu công nghiệp và tâm lý chuyển dịch dòng tiền từ vàng, nhưng cũng đan xen yếu tố đầu cơ kỹ thuật - tạo rủi ro điều chỉnh mạnh.

Do đó, nhà đầu tư cần quản trị rủi ro bằng cách không sử dụng đòn bẩy quá lớn, đa dạng hóa danh mục. Theo dõi sát mối liên hệ vàng-bạc, chính sách tiền tệ toàn cầu và tốc độ chuyển đổi năng lượng xanh.

Giá bạc tăng cao bất ngờ nhờ nhu cầu công nghiệp và đầu tư - Ảnh 4.

Giá bạc Phú Quý tăng liên tục thời gian qua

 

Tin liên quan

Giá bạc giảm mạnh, người dân "vét" cháy hàng

Giá bạc giảm mạnh, người dân "vét" cháy hàng

(NLĐO)- Giá bạc thế giới giảm mạnh kéo theo giá bạc của các thương hiệu Ancarat, Phú Quý cũng giảm theo. Người dân vẫn xếp hàng mua rất đông.

Giá bạc hôm nay 18-10: Rớt thẳng đứng, một công ty bất ngờ ra thông báo quan trọng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay thị trên thị trường quốc tế rớt thẳng đứng hơn 4% kéo giá bạc trong nước đi xuống, một công ty ngừng bán bạc trực tiếp.

Giá bạc tăng lên mức cao nhất trong lịch sử, tín hiệu nào dự báo nhịp điều chỉnh sẽ xảy ra?

(NLĐO) - Thị trường bạc có thể chứng kiến những nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng nóng, nhất là khi nguồn cung ngược trở lại London xuất hiện.

giá bạc hôm nay giá bạc có nên mua bạc giá bạc phú quý giá bạc thế giới
