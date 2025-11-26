TP HCM: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025

Sáng 26-11, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 đã chính thức khai mạc tại TP HCM. Sự kiện do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trực tiếp, UBND TP HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP HCM phối hợp cùng các cơ quan, bộ, ngành và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức.

Diễn đàn có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội Phan Văn Mãi, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo quốc gia, cùng chuyên gia, nhà khoa học và hơn 500 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Về phía TP HCM có Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo UBND, sở, ngành TP HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc chính thức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu cùng hơn 500 doanh nghiệp, các đại biểu trong nước và quốc tế

Phát biểu định hướng tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: "Diễn đàn lần này không chỉ là một sự kiện quốc tế quan trọng, mà còn là dấu mốc mở ra một chặng đường mới đầy triển vọng trong hành trình hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam - vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và phục hồi kinh tế trong khu vực và trên thế giới".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết chuyển đổi xanh và chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành xu thế thời đại, là chìa khóa bảo đảm năng lực cạnh tranh, an ninh năng lượng, môi trường và chất lượng sống của người dân.

Với quan điểm xuyên suốt "lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển", Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng xác định đây là yêu cầu khách quan và là ưu tiên chiến lược, động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Sau sáp nhập, TP HCM trở thành nơi hội tụ của ba cực tăng trưởng năng động nhất cả nước, mang theo khát vọng vươn lên thành đô thị hiện đại, năng động và có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

"Thành phố đặt mục tiêu đi đầu về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh, thu hút đầu tư công nghệ cao và hình thành trung tâm tài chính quốc tế nhằm tạo nền tảng vững chắc để trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực. TP HCM xác định ba đột phá chiến lược là thể chế, hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực.

Vì vậy, thành phố đã kiên trì xây dựng và nâng tầm Diễn đàn Kinh tế TP HCM thành Diễn đàn Kinh tế Mùa thu nhằm tạo cơ chế đối thoại thường niên, nơi tập hợp những chuyên gia, nhà lãnh đạo, doanh nghiệp cùng góp ý và gợi mở giải pháp cho sự phát triển của thành phố và cả nước" - Bí thư TP HCM Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại sự kiện

Năm 2025, diễn đàn thu hút 70 đoàn đến từ các trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn, 6 đoàn từ các bộ, ngành quốc tế (Úc, Trung Quốc, Kuwait, Malaysia…), nhiều đoàn từ các địa phương quốc tế, các tổ chức quốc tế lớn… góp phần kiến tạo một nền tảng đối thoại chiến lược toàn diện, có giá trị chuyên môn cao, thúc đẩy hợp tác đa quốc gia trong lĩnh vực kinh tế xanh, số và đổi mới sáng tạo.

Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ với Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 hội tụ đủ điều kiện trở thành không gian hiện thực hóa khát vọng đổi mới, thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể, trên tinh thần "cùng bàn - cùng làm - cùng lan tỏa - cùng chung niềm vui"…

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang (từ phải sang) tham dự diễn đàn



Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội Phan Văn Mãi; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được (từ trái sang)

Lãnh đạo TP HCM tin tưởng Diễn đàn Kinh tế Mùa thu sẽ trở thành cầu nối quan trọng giữa nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và giới nghiên cứu.

"Diễn đàn cũng sẽ trở thành "thương hiệu mới đặc trưng" của TP HCM - khẳng định vai trò của thành phố như một trung tâm kinh tế tri thức, nơi giao thoa gặp gỡ cho những sáng kiến tiên phong, hướng tới tương lai xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn. Từ đó, mở ra cơ hội hợp tác mạnh mẽ, tạo thêm động lực để TP HCM và Việt Nam bứt phá trong chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững" - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo quốc gia, cùng chuyên gia, nhà khoa học và hơn 500 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo... tham dự diễn đàn