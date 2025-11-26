TP HCM: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TP HCM: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025

Thái Phương - Lê Tỉnh, Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) – Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 là dấu mốc mở ra một chặng đường mới đầy triển vọng trong hành trình hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Sáng 26-11, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 đã chính thức khai mạc tại TP HCM. Sự kiện do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trực tiếp, UBND TP HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP HCM phối hợp cùng các cơ quan, bộ, ngành và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức. 

Diễn đàn có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội Phan Văn Mãi, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo quốc gia, cùng chuyên gia, nhà khoa học và hơn 500 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Về phía TP HCM có Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo UBND, sở, ngành TP HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP HCM - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc chính thức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu cùng hơn 500 doanh nghiệp, các đại biểu trong nước và quốc tế

Phát biểu định hướng tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: "Diễn đàn lần này không chỉ là một sự kiện quốc tế quan trọng, mà còn là dấu mốc mở ra một chặng đường mới đầy triển vọng trong hành trình hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam - vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và phục hồi kinh tế trong khu vực và trên thế giới".

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP HCM - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết chuyển đổi xanh và chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành xu thế thời đại, là chìa khóa bảo đảm năng lực cạnh tranh, an ninh năng lượng, môi trường và chất lượng sống của người dân.

Với quan điểm xuyên suốt "lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển", Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng xác định đây là yêu cầu khách quan và là ưu tiên chiến lược, động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Sau sáp nhập, TP HCM trở thành nơi hội tụ của ba cực tăng trưởng năng động nhất cả nước, mang theo khát vọng vươn lên thành đô thị hiện đại, năng động và có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

"Thành phố đặt mục tiêu đi đầu về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh, thu hút đầu tư công nghệ cao và hình thành trung tâm tài chính quốc tế nhằm tạo nền tảng vững chắc để trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực. TP HCM xác định ba đột phá chiến lược là thể chế, hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực. 

Vì vậy, thành phố đã kiên trì xây dựng và nâng tầm Diễn đàn Kinh tế TP HCM thành Diễn đàn Kinh tế Mùa thu nhằm tạo cơ chế đối thoại thường niên, nơi tập hợp những chuyên gia, nhà lãnh đạo, doanh nghiệp cùng góp ý và gợi mở giải pháp cho sự phát triển của thành phố và cả nước" - Bí thư TP HCM Trần Lưu Quang nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP HCM - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại sự kiện

Năm 2025, diễn đàn thu hút 70 đoàn đến từ các trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn, 6 đoàn từ các bộ, ngành quốc tế (Úc, Trung Quốc, Kuwait, Malaysia…), nhiều đoàn từ các địa phương quốc tế, các tổ chức quốc tế lớn… góp phần kiến tạo một nền tảng đối thoại chiến lược toàn diện, có giá trị chuyên môn cao, thúc đẩy hợp tác đa quốc gia trong lĩnh vực kinh tế xanh, số và đổi mới sáng tạo.

Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ với Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 hội tụ đủ điều kiện trở thành không gian hiện thực hóa khát vọng đổi mới, thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể, trên tinh thần "cùng bàn - cùng làm - cùng lan tỏa - cùng chung niềm vui"…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP HCM - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang (từ phải sang) tham dự diễn đàn

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP HCM - Ảnh 6.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội Phan Văn Mãi; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được (từ trái sang)

Lãnh đạo TP HCM tin tưởng Diễn đàn Kinh tế Mùa thu sẽ trở thành cầu nối quan trọng giữa nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và giới nghiên cứu.

"Diễn đàn cũng sẽ trở thành "thương hiệu mới đặc trưng" của TP HCM - khẳng định vai trò của thành phố như một trung tâm kinh tế tri thức, nơi giao thoa gặp gỡ cho những sáng kiến tiên phong, hướng tới tương lai xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn. Từ đó, mở ra cơ hội hợp tác mạnh mẽ, tạo thêm động lực để TP HCM và Việt Nam bứt phá trong chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững" - Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP HCM - Ảnh 7.

Cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo quốc gia, cùng chuyên gia, nhà khoa học và hơn 500 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo... tham dự diễn đàn

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP HCM - Ảnh 8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo tham quan các gian hàng trước phiên khai mạc

Tin liên quan

Hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025

Hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025

(NLĐO)- Chiều 25-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại cùng các doanh nghiệp trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, tại TP HCM.

Loạt công nghệ tương lai xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, nhiều người trầm trồ

(NLĐO)- Hãng công nghệ Foxconn trưng bày hai mẫu robot hình người, phục vụ cho việc sản xuất

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025: Kiểm tra an ninh nhiều lớp theo tiêu chuẩn quốc tế

(NLĐO)- Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 được thực hiện an ninh nghiêm ngặt, nhiều lớp theo tiêu chuẩn quốc tế.

doanh nghiệp kinh tế TPHCM Diễn đàn Kinh tế Mùa thu diễn đàn kinh tế tphcm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo