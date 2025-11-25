Hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025

Chiều 25-11, chương trình CEO500 – TEA CONNECT, với chủ đề "TP HCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số" chính thức diễn ra, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, lãnh đạo các đơn vị cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình CEO500 – TEA CONNECT, sự kiện nằm trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế mùa thu 2025

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" được tổ chức tại TP HCM.

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các quốc gia, khoảng 30 cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam, cùng chuyên gia, nhà khoa học và hơn 500 doanh nghiệp trong nước thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, diễn đàn còn thu hút 70 đoàn đến từ các trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn, 6 đoàn từ các bộ, ngành quốc tế (Úc, Trung Quốc, Kuwait, Malaysia…); 8 đoàn từ các địa phương quốc tế; 7 đoàn từ các tổ chức quốc tế lớn như Liên hợp quốc (UN), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), 10 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu...