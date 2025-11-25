HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025

Lê Tỉnh - Thái Phương Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO)- Chiều 25-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại cùng các doanh nghiệp trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, tại TP HCM.

Chiều 25-11, chương trình CEO500 – TEA CONNECT, với chủ đề "TP HCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số" chính thức diễn ra, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, lãnh đạo các đơn vị cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình CEO500 – TEA CONNECT, sự kiện nằm trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế mùa thu 2025

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" được tổ chức tại TP HCM.

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các quốc gia, khoảng 30 cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam, cùng chuyên gia, nhà khoa học và hơn 500 doanh nghiệp trong nước thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, diễn đàn còn thu hút 70 đoàn đến từ các trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn, 6 đoàn từ các bộ, ngành quốc tế (Úc, Trung Quốc, Kuwait, Malaysia…); 8 đoàn từ các địa phương quốc tế; 7 đoàn từ các tổ chức quốc tế lớn như Liên hợp quốc (UN), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), 10 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu...

Hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 - Ảnh 2.

Hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 - Ảnh 3.

Hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 - Ảnh 4.

Hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 - Ảnh 5.

Ngày 26-11: Diễn đàn chính: Từ tầm nhìn đến hành động

Buổi sáng, phiên toàn thể của Diễn đàn sẽ chính thức khai mạc, với phát biểu chào mừng của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo TP HCM và thông điệp trực tuyến từ ông Borge Brende - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Tiếp đó, ba phiên thảo luận song song:

Phiên 1: Sản xuất thông minh và Chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phiên 2: Dịch vụ và Logistics thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép

Phiên 3: Chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số

Ngày 27-11: Kết nối, trải nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế

- Chương trình tham quan và làm việc với các doanh nghiệp nổi bật của Thành phố như Vietjet Aviation Academy, Galaxy Innovation Hub, CMC Data Center…

- Chương trình tham quan văn hóa, lịch sử và di sản TP HCM

- Đêm Kết nối Mạng lưới C4IR Toàn cầu với chủ đề "CONNECT"

- Các hoạt động hội thảo, kết nối đầu tư

diễn đàn kinh tế Diễn đàn Kinh tế Mùa thu tiệc trà 500 doanh nghiệp
