Loạt công nghệ tương lai xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, nhiều người trầm trồ

Sáng 25-11, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" đã bước vào phiên họp đầu tiên tại TP HCM.
Robot giới thiệu diễn đàn ngay cổng ra vào
Bên cạnh các sự kiện chính, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 còn có nhiều gian hàng trưng bày hàng loạt công nghệ, thể hiện rõ định hướng phát triển xanh gắn với chuyển đổi số. Ngay từ khu vực cổng vào, robot tự động giới thiệu thông tin về diễn đàn đã thu hút sự chú ý của nhiều khách tham dự.
Bên trong khu trưng bày, các gian hàng được bố trí theo hướng công nghệ cao, với nhiều giải pháp ứng dụng AI và công nghệ số.
Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp khác cũng trình diễn các thiết bị khám sức khỏe tự động và cánh tay robot – những ứng dụng công nghệ mới đang nhận được sự quan tâm lớn.
Robot của Foxconn trình diễn tại sự kiện
Diễn đàn Kinh Tế mùa Thu 2025 có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các quốc gia, khoảng 30 cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam, cùng chuyên gia, nhà khoa học và hơn 500 doanh nghiệp trong nước thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh đó, diễn đàn còn thu hút 70 đoàn đến từ các trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn, 6 đoàn từ các bộ, ngành quốc tế (Úc, Trung Quốc, Kuwait, Malaysia…); 8 đoàn từ các địa phương quốc tế; 7 đoàn từ các tổ chức quốc tế lớn như Liên hợp quốc (UN), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), 10 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu
