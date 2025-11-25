HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Loạt công nghệ tương lai xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, nhiều người trầm trồ

Lê Tỉnh - Thái Phương Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO)- Hãng công nghệ Foxconn trưng bày hai mẫu robot hình người, phục vụ cho việc sản xuất

Sáng 25-11, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" đã bước vào phiên họp đầu tiên tại TP HCM.

Hàng loạt công nghệ tương lai tại diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 tại TP HCM - Ảnh 1.
Hàng loạt công nghệ tương lai tại diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 tại TP HCM - Ảnh 2.

Robot giới thiệu diễn đàn ngay cổng ra vào

Bên cạnh các sự kiện chính, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 còn có nhiều gian hàng trưng bày hàng loạt công nghệ, thể hiện rõ định hướng phát triển xanh gắn với chuyển đổi số. Ngay từ khu vực cổng vào, robot tự động giới thiệu thông tin về diễn đàn đã thu hút sự chú ý của nhiều khách tham dự.

Bên trong khu trưng bày, các gian hàng được bố trí theo hướng công nghệ cao, với nhiều giải pháp ứng dụng AI và công nghệ số. 

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp khác cũng trình diễn các thiết bị khám sức khỏe tự động và cánh tay robot – những ứng dụng công nghệ mới đang nhận được sự quan tâm lớn.


Hàng loạt công nghệ tương lai tại diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 tại TP HCM - Ảnh 4.

Công ty CP Công nghệ Arobid Arobid giới thiệu mô hình triển lãm thương mại số, cho phép doanh nghiệp tham gia hội chợ trực tuyến, xây dựng gian hàng ảo và giao thương trực tiếp giữa nhà mua và nhà bán, được duy trì liên tục 365 ngày, 24/7 trên nền tảng số hóa. Thông qua nền tảng này, doanh nghiệp có thể giảm chi phí từ 50% đến 80%, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu nhanh hơn và hiệu quả hơn

Hàng loạt công nghệ tương lai tại diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 tại TP HCM - Ảnh 6.

Hãng công nghệ Foxconn trưng bày hai mẫu robot hình người, phục vụ cho việc sản xuất

Robot của Foxconn trình diễn tại sự kiện

Hàng loạt công nghệ tương lai tại diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 tại TP HCM - Ảnh 8.

Hera là sản phẩm máy bay không người lái do Công ty Realtime Robotics Việt Nam (RtR), một công ty công nghệ Việt Nam, phát triển và sản xuất. Sản phẩm này được đánh giá cao với khả năng hoạt động đa địa hình, có thể gấp gọn và vận chuyển dễ dàng, và đã được xuất khẩu sang Mỹ, phục vụ cho hoạt động của quân đội. Hera nhỏ gọn, có thể gắn bốn camera, gấp bỏ vừa ba lô để một người mang. Sức nâng của Hera lên đến 15kg. Thời gian bay lên tới 56 phút khi không mang tải và 50 phút với tải 1kg, 16 phút với tải 15kg, phục vụ cho các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, cứu hộ cứu nạn và công nghiệp.

Hàng loạt công nghệ tương lai tại diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 tại TP HCM - Ảnh 9.

Gremsy trưng bày hệ thống gimbal, payload và module camera chuyên dụng cho máy bay không người lái (UAV)

Hàng loạt công nghệ tương lai tại diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 tại TP HCM - Ảnh 11.

TORmem - một công ty công nghệ sâu có trụ sở tại Mỹ, chuyên về hạ tầng điện toán tập trung bộ nhớ cấp rack, giới thiệu các thiết bị phục vụ cho xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Hàng loạt công nghệ tương lai tại diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 tại TP HCM - Ảnh 12.

Diễn đàn Kinh Tế mùa Thu 2025 có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các quốc gia, khoảng 30 cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam, cùng chuyên gia, nhà khoa học và hơn 500 doanh nghiệp trong nước thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, diễn đàn còn thu hút 70 đoàn đến từ các trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn, 6 đoàn từ các bộ, ngành quốc tế (Úc, Trung Quốc, Kuwait, Malaysia…); 8 đoàn từ các địa phương quốc tế; 7 đoàn từ các tổ chức quốc tế lớn như Liên hợp quốc (UN), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), 10 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu


Tin liên quan

Hình ảnh Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tổng duyệt Diễn đàn Kinh tế Mùa thu tại TPHCM

Hình ảnh Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tổng duyệt Diễn đàn Kinh tế Mùa thu tại TPHCM

(NLĐO)- Qua buổi tổng duyệt, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá công tác bố trí không gian cơ bản đã đạt yêu cầu.

Con trai cố Tổng thống Mỹ George H. W. Bush sẽ dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 ở TP HCM

(NLĐO)- Quỹ George H.W. Bush, dưới sự dẫn dắt của ông Neil Bush, con trai cố Tổng thống Mỹ George H. W. Bush, đã xác nhận tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025.

Hình ảnh Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tiến độ tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu tại TP HCM

(NLĐO)- Phó Thủ tướng đề nghị TP HCM cần chọn địa điểm mang tính thương hiệu để phát triển diễn đàn trong nhiều năm tới, tương tự cách Singapore đang áp dụng.

