Kinh tế

Chuyển nhượng biển số đẹp, tài sản số dự kiến chịu mức thuế bao nhiêu?

(NLĐO)- Mức thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản số được đề xuất bằng với chuyển nhượng chứng khoán.

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đề xuất quy định về các nguồn thu nhập khác, nhằm cụ thể hóa khoản 10 Điều 3 của Luật.

Theo đó, các nguồn thu nhập khác gồm: thu nhập từ chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" cho tổ chức, cá nhân khác; Thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các bon của cá nhân sở hữu kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các bon; Thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật; Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số bao gồm tài sản ảo, tài sản mã hóa và các tài sản số khác theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số.

Dự thảo Nghị định cũng đã đề xuất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập khác. Cụ thể, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"; Thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các bon của cá nhân sở hữu kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 5%. Trong đó, thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần chuyển nhượng.

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá, thu nhập tính thuế là phần vượt trên 20 triệu đồng của giá chuyển nhượng (bao gồm cả xe gắn với biển số trúng đấu giá) trừ (-) đi giá trị còn lại của xe theo giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm chuyển nhượng. Mức thuế suất khi chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá là 5%.

Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng tài sản số bao gồm tài sản ảo, tài sản mã hóa và các tài sản số được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 0,1%.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cho người nộp thuế hoặc thời điểm người nộp thuế nhận được thu nhập.

Đáng chú ý, tại khoản 10, Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định, thu nhập khác, bao gồm cả thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng. Tuy nhiên, tại dự thảo Nghị định này, chưa đề cập đến mức thuế suất của thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng, cũng như ngưỡng doanh thu để thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Theo quy định hiện hành, giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Giá khởi điểm của một biển số xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá là 5 triệu đồng.

Tính đến nay, biển số xe trúng đấu giá cao nhất ở Việt Nam là biển số ô tô 30K - 999.99, được trả hơn 75,2 tỉ đồng tại phiên đấu giá ngày 13-1-2024, trở thành kỷ lục mức trúng đấu giá cao nhất kể từ khi bắt đầu tổ chức đấu giá biển số xe ô tô. Trước đó, tại phiên đấu giá đầu tiên hồi tháng 9-2023, biển số 51K - 888.88 (TPHCM) được đấu với mức giá 32,34 tỉ đồng.

Đối với biển số xe máy, biển số trúng đấu giá cao nhất là biển "ngũ quý 9" 50AA - 999.99 tại TP HCM, được trả 2,68 tỉ đồng tại phiên đấu giá tổ chức ngày 9-4-2025. Ngoài ra, biển số "ngũ quý 9" 99AA - 999.99 (tại Bắc Ninh, nay là Bắc Giang) được trúng đấu giá với giá khoảng 2,66 tỉ đồng.

Theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA, tổ chức, cá nhân chỉ được chuyển nhượng biển số xe ô tô trúng đấu giá kèm theo chuyển quyền sở hữu xe đã đăng ký biển số xe trúng đấu giá đó. Như vậy, người sở hữu biển số xe trúng đấu giá sẽ không thể chuyển nhượng biển số một cách độc lập. Thay vào đó, biển số chuyển nhượng phải đi kèm với chiếc xe đã được đăng ký biển số đó.


Đề xuất tiếp tục miễn thuế với xăng dầu đến hết tháng 6-2026

(NLĐO)- Bộ Tài chính vừa đề xuất kéo dài việc miễn thuế đối với xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay về 0% đến hết tháng 6-2026.

Miễn thuế bảo vệ môi trường, tiêu thụ đặc biệt, VAT với xăng dầu đến ngày 15-4

(NLĐO)- Từ 24 giờ ngày 26-3 đến hết ngày 15-4-2026, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Hoả tốc triển khai việc miễn thuế đối với xăng dầu

(NLĐO)- Cục Thuế, Cục Hải quan đã hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc miễn thuế đối với xăng dầu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

