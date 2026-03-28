Đề xuất tiếp tục miễn thuế với xăng dầu đến hết tháng 6-2026

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự án Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Dự thảo do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Bộ Tài chính vừa đề xuất kéo dài việc miễn thuế đối với xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay về 0% đến hết tháng 6-2026.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 482 ngày 26-3, giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, nhiên liệu bay về 0 đồng/lít; thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với xăng là 0%, đồng thời doanh nghiệp không phải kê khai, tính nộp thuế VAT mà vẫn được khấu trừ đầu vào. Thời gian áp dụng đến hết ngày 15-4-2026.

Theo phương án của Bộ Tài chính, cơ quan này đề xuất kéo dài thời gian áp dụng việc giảm các loại thuế tương tự như Quyết định số 482 từ ngày 16-4 đến hết ngày 30-6.

Dự kiến, với mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thời gian áp dụng như đề xuất sẽ làm giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 7.200 tỉ đồng.

Trường hợp đáp ứng yêu cầu cấp bách về đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, ổn định thị trường xăng, dầu, Chính phủ được quyền ban hành nghị quyết điều chỉnh thời gian áp dụng quy định tại nghị quyết này cho phù hợp.

Khi nghị quyết hết hiệu lực thi hành, các mức thuế đối với xăng dầu được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế.

Bộ Tài chính cho biết việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay như đề xuất sẽ không có yếu tố thuế cấu thành trong giá xăng, dầu.

Đây là giải pháp hiệu quả để đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra trong năm nay, trong đó có yêu cầu về thực hiện kiểm soát lạm phát.

Xăng dầu là đầu vào quan trọng của hầu hết các ngành sản xuất, vận tải và dịch vụ, do đó theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế về 0 đối với xăng, dầu góp phần làm giảm chi phí logistics, chi phí sản xuất, từ đó hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việc này cũng hỗ trợ kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn.

Việc giảm thuế về 0% đối với xăng, dầu sẽ góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu dùng xăng, dầu, đồng thời kéo theo giảm giá hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là chi phí đi lại và sinh hoạt. Điều này góp phần cải thiện sức mua và ổn định đời sống, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng.