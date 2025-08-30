HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chuyện thật như đùa "nải chuối bằng vàng" của 2 phụ nữ ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) - Dựng ra câu chuyện mua được nải chuối bằng vàng, 2 người phụ nữ ở TP Đà Nẵng lừa một phụ nữ và người khác, chiếm đoạt 870 triệu đồng.

Ngày 30-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Thủy (SN 1958, trú phường Quảng Phú) và Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1985, trú xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bi hài vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Đà Nẵng qua nải chuối bằng vàng - Ảnh 1.

Bà Liên và bà Thủy bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo điều tra, từ tháng 2-2024 đến tháng 1-2025, Thủy và Liên đã cấu kết, tạo ra hàng loạt tình huống giả tạo nhằm chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Trí (SN 1968, trú phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng).

Thủy bịa đặt câu chuyện vào năm 2013, bà từng mua một nải chuối bằng vàng nhưng bị Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) thu giữ.

Sau nhiều lần thua kiện, Thủy "dựng kịch bản" nhờ lãnh đạo cấp cao can thiệp để thắng kiện và sắp được bồi thường số tiền lớn. Để làm cho câu chuyện có vẻ thật, Thủy nói cần tiền "nộp thuế và phí bảo quản" trước khi giải ngân.

Liên được Thủy giao đóng vai "người đi nộp tiền tại ngân hàng". Mỗi lần gọi điện thoại trao đổi giả vờ, Thủy cố tình để bà Trí nghe, khiến bà tin tưởng và liên tục chuyển tiền hoặc đưa trực tiếp.

Tổng cộng, Thủy và Liên đã chiếm đoạt 870 triệu đồng. Trong đó, Thủy giữ lại 800 triệu đồng tiêu xài cá nhân, đưa cho Liên 70 triệu đồng để "ăn uống, đi lại". Đến nay, các đối tượng mới khắc phục được 250 triệu đồng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo ai là bị hại của 2 đối tượng trên thì liên hệ điều tra viên Đặng Tuấn Nam, số điện thoại: 0982151079, địa chỉ: Tổ điều tra KV5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, số 26 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Sáng cuối tuần đầy ý nghĩa ở Đà Nẵng

Sáng cuối tuần đầy ý nghĩa ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động và Thành đoàn Đà Nẵng trao tặng quà cho học sinh, khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc"… tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng công bố 1.160 thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới

(NLĐO) - Người dân, doanh nghiệp Đà Nẵng có thể làm hơn 1.160 thủ tục tại bất kỳ trung tâm hành chính công, không còn ràng buộc địa giới.

Phường đầu tiên của Đà Nẵng ủy quyền công chức thực hiện chứng thực

(NLĐO) - Chủ tịch UBND phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng đã uỷ quyền cho 3 công chức thực hiện một số nội dung chứng thực

Công an TP Đà Nẵng cơ quan Cảnh sát điều tra lừa đảo chiếm đoạt tài sản Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố bị can
