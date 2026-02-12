"Chuyến xe hạnh phúc": Khi mỗi tấm vé 0 đồng là một nụ cười đoàn viên

Sáng 12-2 (tức 25 tháng Chạp), Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) tổ chức khởi hành "chuyến xe hạnh phúc" đưa 900 hành khách với 20 chuyến xe về các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.

Những tấm vé 0 đồng đưa người dân về quê đón Tết

Đây là những người học tập, làm việc tại TP HCM có hoàn cảnh khó khăn đăng ký chương trình "chuyến xe hạnh phúc" và được ban tổ chức xét duyệt để nhận tấm vé 0 đồng để được về quê đón Tết bên gia đình.

Chương trình có sự phối hợp với Liên đoàn Lao động TPHCM, Thành đoàn TPHCM và các khu chế xuất – khu công nghiệp để rà soát, xét chọn đúng đối tượng và sự đồng hành của các doanh nghiệp góp thêm những phần quà Tết thiết thực cho những người được nhận tấm vé 0 đồng.

Ngoài tấm vé xe 0 đồng, người dân còn được phục vụ suất ăn, nước uống suốt lộ trình cùng những túi quà nặng trĩu về quê đón Tết

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết: "Với Saigon Co.op, mỗi chuyến xe là một hành trình nối dài yêu thương, khơi dậy niềm tin và tiếp thêm nghị lực cho những người con xa quê đã trải qua một năm nhiều vất vả. Chúng tôi tin rằng, khi người lao động được trở về trong sự chở che của cộng đồng, một mùa Xuân ấm áp sẽ được lan tỏa rộng khắp".

Qua 4 lần tổ chức, chương trình đã hỗ trợ gần 3.200 tấm vé 0 đồng cho những người đang học tập, làm việc tại TPHCM về quê đón Tết.

Xúc động "chuyến xe hạnh phúc khởi hành

Năm nay, lần đầu tiên chương trình có 2 chuyến xe giường nằm giúp hành trình của những hành khách đặc biệt về các địa phương xa thoải mái hơn.

Có mặt tại chương trình ở khuôn viên chương trình tại Co.opMart Thắng Lợi (đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh), chứng kiến 20 "chuyến xe hạnh phúc" cùng lăn bánh về quê đón Tết, nhiều người đã rất xúc động.

Nhiều người nhận tấm vé 0 đồng đã khóc vì sắp được về quê đón Tết bên gia đình sau một năm vất vả nơi đất khách.

Sáng cùng ngày, Công đoàn Tổng Công ty CP Phong Phú đã tổ chức "Chuyến xe nghĩa tình" cho công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ năm 2026. Dịp này, Công đoàn công ty đã tổ chức 3 xe cho 119 công nhân và người thân về các tỉnh miền Trung và miền Tây miễn phí. Chị Trương Thúy Phương, về đến Gia Lai, cho biết những năm trước đây chị canh đặt vé tàu thật sớm, năm nay chị quyết định về xe công ty. "Đi xe do công ty tổ chức rất thoải mái vì xung quanh toàn đồng nghiệp, chỗ ngồi rộng rãi nên tôi rất thích"- chị Phương bày tỏ. Đến tiễn công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ 2026, bà Phạm Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Công đoàn công ty, đã chúc công nhân có một chuyến về quê bình yên, đón một cái Tết đầm ấm, vui vẻ cùng người thân. Đây là năm thứ 8, Công đoàn Tổng công ty CP Phong Phú tổ chức "Chuyến xe nghĩa tình" cho công nhân về Tết. Công đoàn Tổng Công ty CP Phong Phú đã tổ chức "Chuyến xe nghĩa tình" cho công nhân về quê đón Tết



