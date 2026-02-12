"Chuyến xe hạnh phúc": Khi mỗi tấm vé 0 đồng là một nụ cười đoàn viên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

"Chuyến xe hạnh phúc": Khi mỗi tấm vé 0 đồng là một nụ cười đoàn viên

Tin, ảnh: Ngọc Ánh - Hồng Đào - Clip: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Không chỉ là 900 tấm vé xe 0 đồng, hành khách còn được phục vụ suất ăn, nước uống suốt lộ trình cùng những túi quà nặng trĩu về quê đón Tết

Sáng 12-2 (tức 25 tháng Chạp), Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) tổ chức khởi hành "chuyến xe hạnh phúc" đưa 900 hành khách với 20 chuyến xe về các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ. 

Xúc động chuyến xe hạnh phúc với 900 vé xe 0 đồng đưa người dân về quê Tết 2026 - Ảnh 1.

Những tấm vé 0 đồng đưa người dân về quê đón Tết

Đây là những người học tập, làm việc tại TP HCM có hoàn cảnh khó khăn đăng ký chương trình "chuyến xe hạnh phúc" và được ban tổ chức xét duyệt để nhận tấm vé 0 đồng để được về quê đón Tết bên gia đình. 

Chương trình có sự phối hợp với Liên đoàn Lao động TPHCM, Thành đoàn TPHCM và các khu chế xuất – khu công nghiệp để rà soát, xét chọn đúng đối tượng và sự đồng hành của các doanh nghiệp góp thêm những phần quà Tết thiết thực cho những người được nhận tấm vé 0 đồng.

Xúc động chuyến xe hạnh phúc với 900 vé xe 0 đồng đưa người dân về quê Tết 2026 - Ảnh 2.

Ngoài tấm vé xe 0 đồng, người dân còn được phục vụ suất ăn, nước uống suốt lộ trình cùng những túi quà nặng trĩu về quê đón Tết

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết: "Với Saigon Co.op, mỗi chuyến xe là một hành trình nối dài yêu thương, khơi dậy niềm tin và tiếp thêm nghị lực cho những người con xa quê đã trải qua một năm nhiều vất vả. Chúng tôi tin rằng, khi người lao động được trở về trong sự chở che của cộng đồng, một mùa Xuân ấm áp sẽ được lan tỏa rộng khắp". 

Qua 4 lần tổ chức, chương trình đã hỗ trợ gần 3.200 tấm vé 0 đồng cho những người đang học tập, làm việc tại TPHCM về quê đón Tết.

Xúc động "chuyến xe hạnh phúc khởi hành

Năm nay, lần đầu tiên chương trình có 2 chuyến xe giường nằm giúp hành trình của những hành khách đặc biệt về các địa phương xa thoải mái hơn.

Có mặt tại chương trình ở khuôn viên chương trình tại Co.opMart Thắng Lợi (đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh), chứng kiến 20 "chuyến xe hạnh phúc" cùng lăn bánh về quê đón Tết, nhiều người đã rất xúc động.

Nhiều người nhận tấm vé 0 đồng đã khóc vì sắp được về quê đón Tết bên gia đình sau một năm vất vả nơi đất khách.

Sáng cùng ngày, Công đoàn Tổng Công ty CP Phong Phú đã tổ chức "Chuyến xe nghĩa tình" cho công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ năm 2026. Dịp này, Công đoàn công ty đã tổ chức 3 xe cho 119 công nhân và người thân về các tỉnh miền Trung và miền Tây miễn phí.

Chị Trương Thúy Phương, về đến Gia Lai, cho biết những năm trước đây chị canh đặt vé tàu thật sớm, năm nay chị quyết định về xe công ty. "Đi xe do công ty tổ chức rất thoải mái vì xung quanh toàn đồng nghiệp, chỗ ngồi rộng rãi nên tôi rất thích"- chị Phương bày tỏ.

Đến tiễn công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ 2026, bà Phạm Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Công đoàn công ty, đã chúc công nhân có một chuyến về quê bình yên, đón một cái Tết đầm ấm, vui vẻ cùng người thân. Đây là năm thứ 8, Công đoàn Tổng công ty CP Phong Phú tổ chức "Chuyến xe nghĩa tình" cho công nhân về Tết.

Xúc động chuyến xe hạnh phúc với 900 vé xe 0 đồng đưa người dân về quê Tết 2026 - Ảnh 3.

Công đoàn Tổng Công ty CP Phong Phú đã tổ chức "Chuyến xe nghĩa tình" cho công nhân về quê đón Tết


Tin liên quan

Xoay xở bán hàng Tết

Xoay xở bán hàng Tết

Giữa bối cảnh sức mua suy giảm khi người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu, nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đang tích cực kích cầu thị trường Tết

Công nhân xúc động khi lãnh đạo Thành ủy, LĐLĐ TPHCM tiễn về quê đón Tết

(NLĐO)- 6 giờ 30 phút sáng, 74 chuyến xe bắt đầu lăn bánh, đưa hơn 3.000 đoàn viên, người lao động và người thân từ TPHCM về quê đón Tết

Báo Người Lao Động trao quà Tết đến Trường nuôi trẻ khuyết tật Hoàng Mai

(NLĐO) - Các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, trẻ em và các hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường niên của Báo Người Lao Động

Saigon Co.op vé 0 đồng chuyến xe hạnh phúc về quê đón Tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo