Quốc tế

Sơ suất an ninh nghiêm trọng: Tài liệu mật về thượng đỉnh Mỹ - Nga bị bỏ quên ở khách sạn

Huệ Bình

(NLĐO) – Tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ chứa thông tin chi tiết về thượng đỉnh giữa hai tổng thống Nga - Mỹ hôm 15-8 bị bỏ quên trên máy in của khách sạn Alaska

Một ngày sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc mà hầu như không đạt được tiến triển nào, đài NPR đưa tin 8 trang tài liệu được tìm thấy "tiết lộ những chi tiết chưa từng được tiết lộ trước đây và có khả năng nhạy cảm về cuộc gặp ngày 15-8 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage".

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 15-8, ba vị khách lưu trú tại khách sạn Captain Cook, ở cách Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson (nơi Tổng thống Nga và Mỹ gặp nhau) 20 phút chạy xe, đã phát hiện ra các tài liệu bao gồm tên, thời gian họp, cùng với số điện thoại của các nhân viên chính phủ Mỹ.

Các tài liệu bị bỏ lại trên một trong những máy in công cộng của khách sạn. NPR xác nhận rằng đài này đã xem các bức ảnh chụp tài liệu do một trong những vị khách giấu tên chụp.

Sơ suất an ninh nghiêm trọng: Tài liệu mật về cuộc gặp Mỹ - Nga bị bỏ quên - Ảnh 1.

Tài liệu về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska được tìm thấy trong một máy in công cộng của khách sạn ở Anchorage. Ảnh: NPR

Theo NPR, trang đầu tiên trong tập tài liệu tiết lộ trình tự các cuộc họp vào ngày 15-8, bao gồm tên cụ thể của các phòng họp bên trong căn cứ ở Anchorage. Tài liệu cũng tiết lộ rằng ông Donald Trump dự định tặng ông Putin một món quà mang tính nghi lễ. Đó là một bức tượng để bàn hình con đại bàng đầu trọc.

Ngoài ra còn có nhiều chi tiết nhạy cảm khác, chẳng hạn thực đơn cho bữa tiệc trưa chiêu đãi "Ngài Tổng thống Vladimir Putin". Tài liệu tiết lộ thực đơn ba món đơn giản (salad rau xanh, thịt thăn bò và cá bơn Olympia, tráng miệng là món kem cháy (crème brûlée)) và sơ đồ chỗ ngồi cho bữa tiệc trưa chiêu đãi ông Putin, mặc dù bữa tiệc này sau đó đã bị hủy.

Một sơ đồ chỗ ngồi cho bữa trưa cho thấy hai nhà lãnh đạo Putin và Donald Trump được sắp xếp ngồi đối diện nhau. Trong đó, Tổng thống Donald Trump ngồi giữa 6 quan chức cao cấp của Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles (bên phải), cùng với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và đặc phái viên Steve Witkoff (bên trái).

Về phía Nga, theo sơ đồ, Tổng thống Putin ngồi ngay cạnh Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và Trợ lý Tổng thống về Chính sách Đối ngoại Yuri Ushakov.

Thậm chí, tài liệu còn hướng dẫn phiên âm tên các thành viên phái đoàn Nga.

Trước thông tin trên, Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly bác bỏ ý kiến cho rằng việc để lại tài liệu trong máy in của khách sạn là một sơ suất an ninh. Bà gọi các tài liệu này là "thực đơn bữa trưa nhiều trang", ám chỉ rằng nội dung của tài liệu chỉ là những thông tin đơn giản.

Tuy nhiên, theo giáo sư luật Jon Michaels tại trường đại học UCLA, việc một quan chức chính phủ để tài liệu nằm rải rác là một vi phạm an ninh nghiêm trọng.

NPR cũng nhắc đến hai vụ vi phạm an ninh khác của các quan chức dưới thời chính quyền của ông Donald Trump, bao gồm việc thêm nhầm người vào một cuộc trò chuyện nhóm của cảnh sát và một cuộc trò chuyện về các cuộc tấn công quân sự sắp xảy ra ở Yemen.

