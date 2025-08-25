Máy bay do thám Nga liên tục vào ADIZ Alaska, chiến đấu cơ Mỹ xuất kích

Thông tin trên được cả ABC News lẫn trang Stripes dẫn xác nhận từ Lực lượng Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD).

NORAD cho biết một máy bay trinh sát Ilyushin IL-20 của Nga bị theo sát khi xâm nhập ADIZ Alaska hôm 24-8 (giờ địa phương). Đây là lần thứ ba trong chưa đầy một tuần, sau hai vụ tương tự xảy ra hôm 20 và 21-8.

Một máy bay giám sát Ilyushin IL-20M của Nga bay gần Nhật Bản vào ngày 12-2-2025. Ảnh: Không quân Nhật Bản

Trong lần gần nhất, NORAD điều động 2 máy bay chiến đấu F-16, một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát E-3 Sentry cùng 2 máy bay tiếp dầu KC-135 để "theo sát và xác định trực quan" chiếc IL-20 của Nga.

"Hai vụ trước đó, đội hình tương tự cũng được triển khai" – NORAD nhấn mạnh.

NORAD cũng cho biết thêm rằng các máy bay Nga thường xuyên hoạt động trong ADIZ Alaska nhưng không xâm phạm không phận Mỹ hay Canada và không được coi là mối đe dọa trực tiếp.

Vùng ADIZ Alaska kéo dài ra không phận quốc tế, cách đường bờ biển Mỹ khoảng 19 km, bao trùm quần đảo Aleutian, một phần Bắc Thái Bình Dương, biển Bering và Bắc Băng Dương.

Đây là khu vực đệm nơi mọi máy bay phải nhận dạng rõ ràng nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, dù không được tất cả các quốc gia công nhận.

Trong các lần tiếp cận gần, vụ hôm thứ 20-8 máy bay Nga tiến cách đảo St. Lawrence khoảng 48 km. Đây là phần lãnh thổ Mỹ nằm cách Alaska khoảng 225 km và chỉ cách Nga chừng 74 km.

Vụ hôm 21-8 kéo dài khoảng 2 giờ 4 phút khi máy bay Nga áp sát vùng biển Cape Lisburne, Tây Bắc Alaska.

"NORAD vận hành hệ thống phòng thủ nhiều lớp, bao gồm vệ tinh, radar mặt đất, radar trên không và các máy bay chiến đấu nhằm phát hiện và theo dõi máy bay, đồng thời đưa ra biện pháp ứng phó phù hợp" – thông báo của NORAD hôm 24-8 cho biết và nhấn mạnh - "NORAD luôn sẵn sàng triển khai nhiều phương án phản ứng khác nhau để bảo vệ Bắc Mỹ".

Hồi tháng 9 năm ngoái một chiếc Su-35 Nga từng bay sát máy bay Mỹ và chỉ huy NORAD khi đó chỉ trích hành động này là "thiếu chuyên nghiệp và không an toàn".