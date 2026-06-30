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Thời sự

CITENCO lan tỏa nghĩa cử hiến máu tình nguyện

Hà Nguyễn - Huyền Trân

(NLĐO) - Chương trình đã tiếp nhận 140 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị.

Sáng 30-6, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM (CITENCO) đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện "Giọt máu hồng - Vì cộng đồng 2026" thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động và người dân tham gia.

Chương trình được tổ chức nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện đồng thời lan tỏa trách nhiệm vì cộng đồng. 

Tại chương trình, người tham gia đăng ký hiến máu sẽ được khám sàng lọc sức khỏe, tư vấn trước khi hiến máu và thực hiện quy trình hiến máu theo đúng quy định. Sau khi hoàn thành hiến máu, các tình nguyện viên được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định, đồng thời được ban tổ chức chuẩn bị suất ăn và nước uống.

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Khám sàng lọc sức khỏe, tư vấn trước khi hiến máu. Ảnh: Hà Nguyễn.

Theo chị Lê Thị Thanh Thùy - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM, chương trình hiến máu tình nguyện được đơn vị duy trì thường niên trong nhiều năm qua, thường tổ chức vào tháng 6 hoặc tháng 7 hằng năm và luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công nhân viên, người lao động. Năm 2026, chương trình có thêm sự tham gia của các công đoàn cơ sở trên địa bàn phường Tân Định.

Chị Võ Hồng Ngọc - Bí thư Chi đoàn Chi nhánh Chợ Lớn, cho biết chương trình nhận được sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên ở nhiều khâu, góp phần bảo đảm công tác tổ chức diễn ra nhanh chóng, đúng quy trình. Sự phối hợp nhịp nhàng của lực lượng tình nguyện viên đã góp phần giúp các khâu diễn ra thông suốt, tạo thuận lợi cho người đến hiến máu.

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Đông đảo đoàn viên, người lao động và người dân tham gia hiến máu tại chương trình "Giọt máu hồng - Vì cộng đồng 2026" của CITENCO. Ảnh: Hà Nguyễn.

Là một trong những người đến tham gia hiến máu, anh Phạm Việt Hùng - Bí thư Chi đoàn Chi nhánh Môi trường Đô thị Gia Định cho rằng, hiến máu tình nguyện là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

"Được góp một phần nhỏ để hỗ trợ những người bệnh đang cần truyền máu là điều rất ý nghĩa. Không chỉ tôi mà nhiều đoàn viên, người lao động đều sẵn sàng tham gia vì mong muốn đóng góp cho cộng đồng" - anh Hùng chia sẻ.

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Qua chương trình đã tiếp nhận 140 đơn vị máu góp phần bổ sung vào nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện. Ảnh: Hà Nguyễn.

Với 140 đơn vị máu được tiếp nhận góp phần bổ sung vào nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện, chương trình "Giọt máu hồng - Vì cộng đồng 2026" đã tiếp tục khẳng định hiệu quả của hoạt động hiến máu tình nguyện do Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM duy trì trong nhiều năm qua. 

Thông qua chương trình, CITENCO đã tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, phát huy trách nhiệm xã hội của đoàn viên, người lao động và cộng đồng trong việc chung tay vì sức khỏe người bệnh, đồng thời góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa hiến máu tình nguyện trên địa bàn TPHCM.

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