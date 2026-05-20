Ngày 20-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ phối hợp Hội Chữ thập đỏ, Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố tổ chức chương trình "Ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, người lao động năm 2026" với sự tham gia của 500 đoàn viên, người lao động.

Bà Trần Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, cho biết chiến dịch hiến máu tình nguyện năm nay được tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch của LĐLĐ thành phố và kế hoạch của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu thành phố.

Mục tiêu lớn nhất là nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của lực lượng công nhân, viên chức, lao động thành phố; đồng thời thu hút sự quan tâm, đồng hành của toàn xã hội nhằm khắc phục tình trạng thiếu nguồn máu trong điều trị.

Để chiến dịch hiến máu tình nguyện đạt được hiệu quả thực chất và lan tỏa sâu rộng, bà Trần Ngọc Mỹ đề nghị các cấp Công đoàn thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan, đơn vị để vận động đông đảo người lao động có đủ sức khỏe tích cực tham gia hiến máu, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

Ngoài ra, cần thực hiện đầy đủ, chu đáo các chế độ đãi ngộ theo quy định, từ khâu chăm sóc sức khỏe tại chỗ, tư vấn sau hiến máu cho đến việc cấp giấy chứng nhận và kịp thời tôn vinh, khen thưởng các điển hình xuất sắc.