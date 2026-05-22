Lao động

Lan tỏa nghĩa cử đẹp từ ngày hội hiến máu của đoàn viên, CNVC-LĐ

Huỳnh Như

(NLĐO) - Hàng trăm đoàn viên, CNVC-LĐ TPHCM tham gia hiến máu tình nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng

Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 và Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, sáng 22-5, Tổ Công tác quản lý địa bàn số 2 – LĐLĐ TPHCM phối hợp với Bệnh viện Truyền máu Huyết học thành phố (BTH) tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề "Chia sẻ giọt máu hồng" tại trụ sở số 314 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, TPHCM.

Đông đảo đoàn viên, CNVC-LĐ có mặt từ sớm để tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026

Chương trình thu hút khoảng 350 đoàn viên, CNVC-LĐ đến từ nhiều Công đoàn cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia. Ngay từ sáng sớm, đông đảo đoàn viên - lao động đã có mặt để đăng ký hiến máu trong không khí sôi nổi, trách nhiệm và đầy tinh thần sẻ chia vì cộng đồng. Nhiều người cho biết đây không chỉ là hoạt động nhân đạo ý nghĩa mà còn là dịp để bản thân đóng góp một phần nhỏ giúp những bệnh nhân đang cần máu để điều trị và cấp cứu.

Để bảo đảm an toàn cho người tham gia hiến máu cũng như chất lượng nguồn máu tiếp nhận, tất cả tình nguyện viên đều được đội ngũ y bác sĩ khám sàng lọc, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm máu và tư vấn miễn phí trước khi thực hiện hiến máu. Tùy theo thể trạng, mỗi người hiến từ 350-450 ml máu.

Các tình nguyện viên được khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia hiến máu

Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận được 243 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM.

Là một trong những đoàn viên tích cực tham gia hiến máu nhiều năm qua, anh Võ Văn Thân – Tổ trưởng Tổ Duy tu thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM (UDC), cho biết hầu như mỗi khi biết có chương trình hiến máu do các tổ chức đoàn thể hoặc địa phương phát động, anh đều chủ động đăng ký tham gia. Theo anh Thân, hiến máu không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà còn là hành động thiết thực giúp những bệnh nhân đang cần máu giành lại sự sống.

Hoạt động hiến máu tình nguyện góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm vì cộng đồng trong đoàn viên, CNVC-LĐ TPHCM

"Sau mỗi lần hiến máu, tôi cảm thấy rất vui vì biết rằng những giọt máu của mình có thể giúp được ai đó vượt qua giai đoạn nguy cấp. Đến nay, tôi đã tham gia hiến máu khoảng 6-7 lần và sẽ tiếp tục đồng hành với các chương trình ý nghĩa như thế này trong thời gian tới" - anh Thân chia sẻ.

Nhằm tri ân và động viên tinh thần đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia chương trình, ngoài các chế độ dành cho người hiến máu tình nguyện theo quy định, ban tổ chức còn chuẩn những phần quà ý nghĩa gửi tặng các tình nguyện viên như lời cảm ơn đối với nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng.

500 đoàn viên - lao động tham gia hiến máu tình nguyện ở Cần Thơ

(NLĐO) - Ngày hội hiến máu ở Cần Thơ không chỉ khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị mà còn khơi dậy tinh thần xung kích vì cộng đồng.

Hàng trăm người lao động tại SAWACO hiến máu tình nguyện cứu người

(NLĐO) - Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái - truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của mỗi thành viên SAWACO.

Hàng trăm đoàn viên- lao động Saigontourist Group hiến máu cứu người

(NLĐO) - Chương trình hiến máu nhằm phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân cần máu, góp phần mang lại sự sống và hy vọng cho nhiều người.

