CLB Becamex TP HCM ngược dòng ấn tượng ở sân Gò Đậu

CLB Becamex TP HCM tận dụng lợi thế sân nhà để áp đảo Hải Phòng trong màn so tài ở vòng 10 V-League 2025-2026. Tuy nhiên, đội bóng đất Thủ phải nhận bàn thua trước và chỉ có thế c

Chiến thắng trên sân nhà giúp đoàn quân HLV Đặng Trần Chỉnh tạm vươn lên thứ 8 bảng xếp hạng với 11 điểm, kém Hải Phòng 6 điểm - đội đang nằm trong tốp 4 bảng xếp hạng.

Cùng ngày, CLB Ninh Bình xây vững ngôi đầu bảng xếp hạng V-League khi thắng Sông Lam Nghệ An với tỉ số 1-0 ngay trên sân nhà. Đội bóng cố đô Hoa Lư hiện có 24 điểm, hơn Công an Hà Nội 4 điểm song đã thi đấu nhiều hơn 2 trận so với đối thủ.