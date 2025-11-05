CLB Công an TP HCM giành chiến thắng muộn

CLB Đà Nẵng và CLB Công an TP HCM - Clip: FPT Play
Chuyến hành quân của CLB Công an TP HCM gặp nhiều trắc trở, khi đội chủ nhà SHB Đà Nẵng thể hiện sự lấn lướt về tỉ lệ kiểm soát bóng lẫn số lần dứt điểm. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức đã tận dụng thành công cơ hội để ghi bàn thắng duy nhất, ấn định chiến thắng 1-0.
Kết quả này đưa CLB Công an TP HCM vươn lên tốp 5 bảng xếp hạng với 17 điểm. Trong khi đó, CLB Đà Nẵng tiếp tục ở nhóm cuối với 7 điểm sau 10 vòng đấu.
