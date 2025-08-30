CLB Becamex TP HCM nhận trận thua thứ hai liên tiếp

Thể Công Viettel và Becamex TP HCM - Clip: FPT Play

Sau trận ra quân thắng giòn giã Hoàng Anh Gia Lai, Becamex TP HCM được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá phía Nam trở lại cuộc đua vô địch V-League. Tuy nhiên, thực lực của đoàn quân HLV Nguyễn Anh Đức được phô bày qua hai trận thua liên tiếp trước các đối thủ sừng sỏ.

Thể Công Viettel vượt trội đẳng cấp so với Becamex TP HCM

Hành quân đến sân Hàng Đẫy ở vòng 3 V-League 2025-2026, Becamex TP HCM muốn tạo bất ngờ trước Thể Công Viettel - đội bóng bất bại qua 3 vòng đấu. Nhưng tương quan lực lượng và phong độ thi đấu giữa hai đội, các chuyên gia cho rằng việc giành 1 điểm cũng là thử thách khó đối với thầy trò ông Anh Đức.

Tuân thủ nghiêm ngặt lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ, đội khách kiên cường giữa sạch lưới đến hết hiệp đấu thứ nhất. Nhưng Becamex TP HCM phải nhận hai bàn thua chóng vánh ngay đầu hiệp 2.

Pedro

...và Tiến Dũng khiến đội khách "trắng tay" ra về

Thống kê trận đấu thể hiện Thể Công Viettel vượt trội Becamex TP HCM khi chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 58%, tung ra 18 cú sút, nhiều gấp đôi đối phương. Tuy nhiên, đội chủ nhà chỉ có hai bàn thắng, lần lượt do công Pedro Henrique và Bùi Tiến Dũng.

Kết quả thua khiến đội bóng của TP HCM dần xa mục tiêu lọt tốp 3 chung cuộc, hiện đứng thứ 9 bảng xếp hạng với 3 điểm sau 3 vòng đấu. Trong khi đó, Thể Công Viettel tiếp tục duy trì vị trí tốp 3 bảng xếp hạng với 7 điểm qua 3 trận đã đấu, kém đội đầu bảng (Ninh Bình FC) 2 điểm.

Becamex TP HCM khó hoàn thành mục tiêu lọt tốp 3