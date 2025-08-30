CLB Becamex TP HCM nhận trận thua thứ hai liên tiếp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

CLB Becamex TP HCM nhận trận thua thứ hai liên tiếp

Tường Phước (Ảnh: Thể Công Viettel)

(NLĐO) - Kiên cường phòng ngự song CLB Becamex TP HCM không thể tạo bất ngờ trên sân Hàng Đẫy, nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà Thể Công Viettel tối 30-8

Thể Công Viettel và Becamex TP HCM - Clip: FPT Play

Sau trận ra quân thắng giòn giã Hoàng Anh Gia Lai, Becamex TP HCM được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá phía Nam trở lại cuộc đua vô địch V-League. Tuy nhiên, thực lực của đoàn quân HLV Nguyễn Anh Đức được phô bày qua hai trận thua liên tiếp trước các đối thủ sừng sỏ.

CLB Becamex TP HCM nhận trận thua thứ hai liên tiếp - Ảnh 1.

CLB Becamex TP HCM nhận trận thua thứ hai liên tiếp - Ảnh 2.

Thể Công Viettel vượt trội đẳng cấp so với Becamex TP HCM

Hành quân đến sân Hàng Đẫy ở vòng 3 V-League 2025-2026, Becamex TP HCM muốn tạo bất ngờ trước Thể Công Viettel - đội bóng bất bại qua 3 vòng đấu. Nhưng tương quan lực lượng và phong độ thi đấu giữa hai đội, các chuyên gia cho rằng việc giành 1 điểm cũng là thử thách khó đối với thầy trò ông Anh Đức.

Tuân thủ nghiêm ngặt lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ, đội khách kiên cường giữa sạch lưới đến hết hiệp đấu thứ nhất. Nhưng Becamex TP HCM phải nhận hai bàn thua chóng vánh ngay đầu hiệp 2.

CLB Becamex TP HCM nhận trận thua thứ hai liên tiếp - Ảnh 3.

Pedro

CLB Becamex TP HCM nhận trận thua thứ hai liên tiếp - Ảnh 4.

...và Tiến Dũng khiến đội khách "trắng tay" ra về

Thống kê trận đấu thể hiện Thể Công Viettel vượt trội Becamex TP HCM khi chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 58%, tung ra 18 cú sút, nhiều gấp đôi đối phương. Tuy nhiên, đội chủ nhà chỉ có hai bàn thắng, lần lượt do công Pedro Henrique và Bùi Tiến Dũng.

Kết quả thua khiến đội bóng của TP HCM dần xa mục tiêu lọt tốp 3 chung cuộc, hiện đứng thứ 9 bảng xếp hạng với 3 điểm sau 3 vòng đấu. Trong khi đó, Thể Công Viettel tiếp tục duy trì vị trí tốp 3 bảng xếp hạng với 7 điểm qua 3 trận đã đấu, kém đội đầu bảng (Ninh Bình FC) 2 điểm.

CLB Becamex TP HCM nhận trận thua thứ hai liên tiếp - Ảnh 5.

CLB Becamex TP HCM nhận trận thua thứ hai liên tiếp - Ảnh 6.

Becamex TP HCM khó hoàn thành mục tiêu lọt tốp 3

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Chờ Becamex TP HCM tạo nên bất ngờ

Chờ Becamex TP HCM tạo nên bất ngờ

Với lực lượng được làm mới, trẻ hóa như hiện tại, Becamex TP HCM vẫn chưa đủ đẳng cấp để lọt vào nhóm các đội đua tranh danh hiệu ở mùa giải này

Thắng Becamex TP HCM, HLV Công an Hà Nội nói về việc muốn có Minh Khoa

(NLĐO) - CLB CAHN đã giành chiến thắng đậm 3-0 trước CLB Becamex TP HCM và HLV Polking đã có chia sẻ về học trò của HLV Anh Đức là Minh Khoa

CAHN thắng Becamex TP HCM 3-0, Quang Hải tỏa sáng rực rỡ

(NLĐO) - Khép lại vòng đấu thứ 2 V-League 2025-2026, CLB CAHN đánh bại chủ nhà Becamex TP HCM 3 bàn trắng, vươn lên vị trí nhì bảng.

CLB Becamex TP HCM V-League CLB B.Bình Dương Thể Công Viettel
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo