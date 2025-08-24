Thắng Becamex TP HCM, HLV Công an Hà Nội nói về việc muốn có Minh Khoa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thắng Becamex TP HCM, HLV Công an Hà Nội nói về việc muốn có Minh Khoa

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - CLB CAHN đã giành chiến thắng đậm 3-0 trước CLB Becamex TP HCM và HLV Polking đã có chia sẻ về học trò của HLV Anh Đức là Minh Khoa

Sau nhiều thông tin Võ Hoàng Minh Khoa gia nhập CLB CAHN đầu mùa, HLV Polking nói thêm về mong muốn và đánh giá của mình về tuyển thủ Việt Nam này: "Minh Khoa là cầu thủ tuyệt vời và toàn năng, tôi muốn có cầu thủ như vậy".

Ở trận đấu này, CLB CAHN sớm mở tỉ số và có lợi thế nhân sự trước Becamex TP HCM khi Kizito Trung Hiếu nhận thể vàng thứ 2 - thẻ đỏ gián tiếp rời sân, để giành chiến thắng đậm 3-0.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu và sẽ biết khó khăn nhưng Becamex TP HCM chơi thiếu người giúp chúng tôi có lợi thế. Trận đấu này cũng là thời điểm có câu trả lời tốt cho trận ở Bangkok" - HLV Polking bày tỏ.

Thắng B. TP HCM, HLV CAHN nói về việc muốn có Minh Khoa - Ảnh 1.

Trong khi đó, HLV Anh Đức cho biết thất bại khi đối đầu CAHN là điều không thể lường trước được. HLV Becamex TP HCM cho biết: "Không lường trước được, không riêng đội tôi mà các đội khác khi gặp CAHN cũng vậy. Lực lượng của họ tốt và bước ngoặt cũng là tấm thẻ đỏ".

Nói về tình huống thẻ đỏ của Kizito phút 41, HLV Anh Đức nhận định: "Kizito Trung Hiếu thẻ vàng rồi, có hành động đánh nguội thì nên đỏ luôn, không nên thẻ vàng. Trước đó, bạn đã thẻ vàng rồi, nếu vì áp lực bên ngoài mà cho thẻ vàng thì không nên".

Thắng B. TP HCM, HLV CAHN nói về việc muốn có Minh Khoa - Ảnh 2.

Minh Khoa (xanh) được Polking mong muốn chiêu mộ

Về việc HLV Polking mong muốn sớm có Minh Khoa, HLV Anh Đức bày tỏ: "Không riêng Polking, Khoa là cầu thủ tốt đội nào cũng muốn. Các bạn vẫn còn tình cảm với đội Becamex TP HCM. Ban huấn luyện cũng mong muốn giữ cậu ấy".

Với thất bại 0-3 trước CAHN, Becamex TP HCM chỉ có 3 điểm, rơi xuống vị trí thư 5 trên BXH, đội khách thì vươn lên nhì bảng với 4 điểm.

Thất bại 0-3 ở vòng này khiến cho thầy trò HLV Anh Đức thêm khó khăn khi vòng đấu tới gặp một ứng viên vô địch khác là Thể Công Viettel.



Tin liên quan

Chân sút Việt kiều của Viettel gây ấn tượng

Chân sút Việt kiều của Viettel gây ấn tượng

Mùa giải 2025-2026 là thời điểm CLB Thể Công Viettel lần đầu sử dụng nhóm cầu thủ Việt kiều.

"Địa chấn" ở sân Vinh

(NLĐO) - Đương kim vô địch Nam Định phải nhận thất bại đầu tiên tại V-League 2025-2026, khi thua ngược chủ nhà Sông Lam Nghệ An tỉ số 1-2 ở vòng 2 tối 23-8

Tân binh V-League gây sốc khi dẫn đầu bảng xếp hạng

(NLĐO) - Thắng đậm Thanh Hóa ngay trên sân nhà ở vòng 2 V-League 2025-2026 tối 23-8, CLB Ninh Bình gây sốc khi vươn lên dẫn đầu ngôi đầu bảng với 6 điểm

Polking Minh Khoa Anh Đuc Becamex TP HCM VLeague V-League CAHN
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo