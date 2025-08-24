Thắng Becamex TP HCM, HLV Công an Hà Nội nói về việc muốn có Minh Khoa

Sau nhiều thông tin Võ Hoàng Minh Khoa gia nhập CLB CAHN đầu mùa, HLV Polking nói thêm về mong muốn và đánh giá của mình về tuyển thủ Việt Nam này: "Minh Khoa là cầu thủ tuyệt vời và toàn năng, tôi muốn có cầu thủ như vậy".

Ở trận đấu này, CLB CAHN sớm mở tỉ số và có lợi thế nhân sự trước Becamex TP HCM khi Kizito Trung Hiếu nhận thể vàng thứ 2 - thẻ đỏ gián tiếp rời sân, để giành chiến thắng đậm 3-0.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu và sẽ biết khó khăn nhưng Becamex TP HCM chơi thiếu người giúp chúng tôi có lợi thế. Trận đấu này cũng là thời điểm có câu trả lời tốt cho trận ở Bangkok" - HLV Polking bày tỏ.

Trong khi đó, HLV Anh Đức cho biết thất bại khi đối đầu CAHN là điều không thể lường trước được. HLV Becamex TP HCM cho biết: "Không lường trước được, không riêng đội tôi mà các đội khác khi gặp CAHN cũng vậy. Lực lượng của họ tốt và bước ngoặt cũng là tấm thẻ đỏ".

Nói về tình huống thẻ đỏ của Kizito phút 41, HLV Anh Đức nhận định: "Kizito Trung Hiếu thẻ vàng rồi, có hành động đánh nguội thì nên đỏ luôn, không nên thẻ vàng. Trước đó, bạn đã thẻ vàng rồi, nếu vì áp lực bên ngoài mà cho thẻ vàng thì không nên".

Minh Khoa (xanh) được Polking mong muốn chiêu mộ

Về việc HLV Polking mong muốn sớm có Minh Khoa, HLV Anh Đức bày tỏ: "Không riêng Polking, Khoa là cầu thủ tốt đội nào cũng muốn. Các bạn vẫn còn tình cảm với đội Becamex TP HCM. Ban huấn luyện cũng mong muốn giữ cậu ấy".

Với thất bại 0-3 trước CAHN, Becamex TP HCM chỉ có 3 điểm, rơi xuống vị trí thư 5 trên BXH, đội khách thì vươn lên nhì bảng với 4 điểm.

Thất bại 0-3 ở vòng này khiến cho thầy trò HLV Anh Đức thêm khó khăn khi vòng đấu tới gặp một ứng viên vô địch khác là Thể Công Viettel.







