Thể thao

CLB Công an Hà Nội áp sát ngôi vô địch V-League

T.Phước

Từ một tài năng trẻ giàu triển vọng, Đình Bắc đang từng bước khẳng định vị thế trong màu áo CLB Công an Hà Nội

Nếu chọn cầu thủ nội nổi bật nhất lượt về V-League mùa này, Nguyễn Đình Bắc xứng đáng được nhắc đến đầu tiên nhờ chuỗi phong độ ấn tượng trong màu áo CLB Công an Hà Nội.

Tiền đạo sinh năm 2004 này đang trải qua chuỗi phong độ ấn tượng nhất kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp. Anh đã có 8 pha lập công trong 4 vòng đấu liên tiếp và trở thành chân sút nội có hiệu suất ghi bàn tốt nhất giải. Từ một tài năng trẻ giàu triển vọng, Đình Bắc đang từng bước khẳng định vị thế trong màu áo CLB Công an Hà Nội.

Sự thăng hoa của cầu thủ quê Nghệ An này không đến từ các khoảnh khắc bùng nổ nhất thời mà là kết quả của quá trình trưởng thành về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Ở tuổi 22, Đình Bắc mang hình ảnh của một tiền đạo hiện đại giàu tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý tốt trong phạm vi hẹp. Quan trọng hơn, anh ngày càng nguy hiểm ở những pha di chuyển không bóng, chọn vị trí thông minh và dứt điểm hiệu quả trong vòng cấm.

CLB Công an Hà Nội áp sát ngôi vô địch V-League - Ảnh 1.

Nguyễn Đình Bắc chững chạc và tỏa sáng ở chặng cuối V-League. (Ảnh: CLB CÔNG AN HÀ NỘI)

Trước đây, Đình Bắc thường được biết đến khi tạo đột biến từ đường biên. Mùa này, anh xuất hiện nhiều hơn ở trung lộ, sẵn sàng đóng vai trò mũi nhọn và tận dụng tối đa các cơ hội ghi bàn. Chuỗi 8 pha lập công trong 4 vòng gần nhất của Đình Bắc giúp CLB Công an Hà Nội giữ vững ngôi đầu bảng, đồng thời đưa anh vào tốp đầu cuộc đua Vua phá lưới. Trong bối cảnh nhiều ngoại binh chưa đáp ứng kỳ vọng, chân sút nội này trở thành điểm tựa lớn nhất trên hàng công đội bóng ngành công an.

Sau 21 vòng đấu, CLB Công an Hà Nội đang dẫn đầu với 54 điểm, tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi khi mùa giải chỉ còn 5 vòng. Với lợi thế hiện tại, đội bóng thủ đô đang tiến rất gần đến chức vô địch với dấu ấn đậm nét của Đình Bắc.

Không chỉ ghi bàn, Đình Bắc còn mang đến giá trị chiến thuật quan trọng. Anh sẵn sàng lùi sâu phối hợp, kéo giãn hàng thủ đối phương, mở khoảng trống cho đồng đội và duy trì sức ép liên tục. Sự năng nổ ấy giúp lối chơi của CLB Công an Hà Nội trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn.

Phong độ của Đình Bắc cũng mở ra nhiều kỳ vọng cho bóng đá Việt Nam. Trong bối cảnh đội tuyển quốc gia cần thêm nhân tố mới trên hàng công, sự trưởng thành của tiền đạo trẻ này là tín hiệu tích cực. Điều được đánh giá cao ở anh không chỉ là khả năng săn bàn mà còn là tinh thần thi đấu quyết liệt và khát vọng vươn lên.


(NLĐO) - Vòng 17 Hạng nhất 2025-2026, Minh Vương và đồng đội thắng đậm 6-0 trước Thanh Niên TP HCM để củng cố ngôi đầu bảng

Hoàng Anh Gia Lai sắp trụ hạng sau chiến thắng trên sân Vinh

(NLĐO) - Vượt qua chủ nhà Sông Lam Nghệ An với tỉ số 1-0 ở vòng 21 V-League 2025-2026 tối 3-5, CLB Hoàng Anh Gia Lai tiến gần tấm vé trụ hạng

Cầu thủ dân tộc Chăm tạo "siêu phẩm" giúp Ninh Bình chia điểm với Thể Công

(NLĐO) - Bàn gỡ của Dụng Quang Nho ở phút 52 giúp Ninh Bình FC ấn định kết quả hòa 1-1 với chủ nhà Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025-2026 tối 3-5

