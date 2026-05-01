Thể thao

V-League: Từ nửa suất C1 châu Á đến vị trí thứ 8 khu vực

Hoàng Tú

(NLĐO) - Vị trí thứ 8 khu vực Đông Á - sau cả Singapore Premier League - cho thấy V-League đang tụt lại trong cuộc đua khu vực.

Ngày 30-4-2026, AFC công bố phân bổ suất dự các cúp châu Á mùa 2026-2027, trong đó V.League chỉ có 0,5 suất tại AFC Champions League Elite.

Không chỉ tụt hạng, mà còn bị bỏ lại

Theo cập nhật ngày 26-4-2026, Việt Nam đứng thứ 8 khu vực Đông Á, sau Singapore Premier League. Điều đáng chú ý nằm ở diễn biến điểm số: tháng 2-2026 Singapore có 38.561 điểm so với 38.020 của Việt Nam, đến tháng 4 con số này là 38.894 so với 38.020.

V-League: Từ nửa suất C1 châu Á đến vị trí thứ 8 khu vực - Ảnh 1.

Cập nhật ngày 26-4-2026, Việt Nam đứng thứ 8 khu vực Đông Á, sau Singapore Premier League

Trong khi Singapore tiếp tục tích lũy, Việt Nam đứng yên, khiến khoảng cách bị nới rộng. Đây là dấu hiệu rõ ràng V-League không chỉ bị vượt qua, mà đang bị bỏ lại trong quá trình tích lũy điểm số - yếu tố cốt lõi trong hệ thống xếp hạng AFC.

Thứ hạng kéo theo sự khác biệt rõ rệt về suất dự cúp châu Á. Thai League có 3 suất tham dự thẳng AFC Champions League Elite cùng 1 suất C2; Malaysia Super League có 1 suất thẳng Elite và 1 suất C2; trong khi V-League chỉ có 0,5 suất Elite (play-off) và 1 suất C2.

Đáng chú ý, sau hai mùa vắng mặt (2024 - 2025, 2025 - 2026) Việt Nam chỉ có lại suất Elite nhờ việc mở rộng quy mô giải đấu từ mùa 2026-2027 khi tăng 24 lên 36 đội. Thực tế này phản ánh cơ hội có thêm nhưng nền tảng của V-League vẫn chưa thay đổi.

Sự khác biệt giữa V-League và các đối thủ không nằm ở một mùa giải, mà ở cả chu kỳ. Thái Lan liên tục có nhiều CLB tiến sâu để tạo dòng điểm ổn định, Malaysia có Johor Darul Ta'zim đóng vai trò "máy tích điểm", còn Singapore duy trì sự hiện diện đều đặn.

Thiếu sự ổn định trong tham dự

Ngược lại, V-League thiếu một CLB duy trì thành tích dài hạn, thiếu sự ổn định trong tham dự cúp châu Á và thiếu khả năng tích lũy điểm qua nhiều mùa liên tiếp.

V-League: Từ nửa suất C1 châu Á đến vị trí thứ 8 khu vực - Ảnh 2.

CLB Công An Hà Nội đang tiến gần chức vô địch V-League 2025-2026, qua đó giành suất play-off Elite

Khi hệ thống tính điểm của AFC ưu tiên tính liên tục, những thất bại của các CLB V-League ở đấu trường châu Á đã trở thành bất lợi lớn nhất. So với Thai League 1 hay Malaysia Super League, việc đứng sau có thể lý giải bằng chênh lệch đầu tư, nhưng việc bị Singapore Premier League vượt qua lại là câu chuyện khác.

Singapore không vượt trội về quy mô hay lực lượng, nhưng hơn ở tính ổn định, chiến lược rõ ràng và khả năng duy trì điểm số qua từng mùa. 

Ngược lại, các CLB Việt Nam thường tham dự không liên tục, thiếu chiều sâu và dễ bị loại sớm, tạo ra vòng lặp khiến điểm số gần như đứng im.

Vì vậy, khoảng cách với Singapore không đến từ một bước nhảy vọt của đối thủ, mà từ chính sự đứng yên của V-League.

Không thua về tiềm năng nhưng chậm về cách làm

Nếu xét về chất lượng cầu thủ, V-League không hề thua kém trong khu vực, nhưng bóng đá CLB không chỉ được quyết định bởi con người.

V-League: Từ nửa suất C1 châu Á đến vị trí thứ 8 khu vực - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng các CLB khu vực Đông Á vào tháng 2 và tháng 4-2026

So với Thái Lan, Malaysia hay Singapore, V-League đang chậm ở mô hình vận hành, khi nhiều CLB còn phụ thuộc nguồn lực ngắn hạn; ở chiều sâu đội hình, khi khó đáp ứng nhiều mặt trận; và ở tư duy cạnh tranh, khi cúp châu Á chưa luôn là ưu tiên.

Trong khi đó, Thai League phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, Malaysia có mô hình tập trung với CLB đầu tàu rõ ràng, còn Singapore duy trì sự ổn định hệ thống. Khoảng cách vì thế không nằm ở từng trận đấu, mà ở cách tổ chức cả nền bóng đá.

CLB Công An Hà Nội đang tiến gần chức vô địch V-League, qua đó giành suất play-off Elite. Tuy nhiên, suất 0,5 cũng phản ánh giới hạn: không có vé trực tiếp, phải vượt qua rào cản ngay từ đầu và cần nguồn lực vượt chuẩn quốc nội.

Việc giữ chân các trụ cột là bước chuẩn bị cần thiết, nhưng để cạnh tranh thật sự, cần một nền tảng mạnh hơn - điều mà mặt bằng chung của V-League hiện vẫn chưa đáp ứng.

Từ nửa suất dự AFC Champions League Elite mùa 2026-2027 đến vị trí thứ 8 khu vực, V-League đang đối diện một thực tế rõ ràng: không chỉ đứng sau Thai League và Malaysia Super League, mà còn bị Singapore Premier League nới rộng khoảng cách.

Bảng xếp hạng AFC không nói về tiềm năng, mà nói về những gì đã làm được, và khi các đối thủ vẫn tiến lên, việc chậm tiến khiến các CLB V-League nhanh chóng tụt lại về sau.


AFC chưa thông qua đề xuất mở rộng Cúp C1 châu Á

(NLĐO) - Liên đoàn Bóng đá châu Á lên tiếng phủ nhận việc phân bổ suất tham dự AFC Champions League Elite mùa sau đã hoàn tất.

