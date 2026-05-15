Thể thao

CLB Công an TP HCM bất bại 2 trận liên tiếp dưới thời HLV Phùng Thanh Phương

Tường Phước (Ảnh: Đình Viên)

(NLĐO) - Được trao quyền HLV trưởng CLB Công an TP HCM từ vòng 22 V-League 2025-2026, HLV Phùng Thanh Phương giúp đội nhà bất bại sau 2 trận cầm quân

Công an TP HCM (2-2) SHB Đà Nẵng

HLV Phùng Thanh Phương không xa lạ CLB Công an TP HCM khi có thời gian dài dẫn dắt, giúp đội chủ sân Thống Nhất trụ hạng V-League thành công. Vì vậy, khi được ban lãnh đạo CLB Công an TP HCM tin tưởng trao nhiệm vụ huấn luyện, thay thế đàn anh Lê Huỳnh Đức ở chặng cuối mùa giải 2025-2026, ông Phùng Thanh Phương nhanh chóng bắt nhịp và rất "mát tay" khi cầm sa bàn.

Ở vòng 22, HLV Phùng Thanh Phương giúp đội bóng ngành Công an ngược dòng giành chiến thắng 3-1 khi tiếp đón Sông Lam Nghệ An. Cũng trên sân nhà Gò Đậu, CLB Công an TP HCM tiếp tục trình diễn lối chơi tấn công dũng mãnh, suýt giành trọn 3 điểm trước SHB Đà Nẵng ở vòng 23.

Trong thế không còn đường lùi, đội bóng sông Hàn chủ động đẩy cao đội hình tấn công từ đầu và sớm có bàn mở tỉ số từ phút thứ 6, do công Makaric. Khi hiệp 1 gần khép lại, Lee Williams thực hiện thành công quả phạt đền 11m, gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Những thay đổi nhân sự hợp lý ở hiệp 2 giúp đoàn quân HLV Phùng Thanh Phương kiểm soát thế trận, dồn ép đối phương. Tận dụng tốt tình huống bóng chết, Makrillos Peter bật cao đánh đầu sau quả phạt góc của đồng đội, đưa CLB Công an TP HCM dẫn ngược đối thủ từ phút 68.

Tuy nhiên, nỗ lực dồn quân tấn công ghi bàn gỡ hòa hòng kiếm điểm của đội khách đã được đền đáp ở phút 76, khi Võ Nguyên Hoàng xử lý bóng gọn gàng và dứt điểm tinh tế trước vòng 16,50 m, đánh bại thủ thành Patrik Lê Giang.

Kết quả hòa 2-2 giúp SHB Đà Nẵng tạm thoát vị trí cuối bảng xếp hạng, có cùng 17 điểm với PVF-CAND nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Nếu PVF-CAND không thua Hà Nội FC ở vòng đấu 23 lúc 18 giờ ngày 17-5 (FPT Play), đội bóng sông Hàn sẽ phải trở lại vị trí đáy bảng quen thuộc.

Trong khi đó, chuỗi 2 trận bất bại đưa CLB Công an TP HCM trở lại tốp, hơn Nam Định 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Thầy trò ông Phùng Thanh Phương đã chắc suất trụ hạng và đang hướng tới mục tiêu lọt vào tốp 5 chung cuộc V-League mùa này.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

