Thể thao

Tiến Linh giải "cơn khát" bàn thắng, CLB Công an TP HCM thắng ngược SLNA

(NLĐO) - Sau gần 8 tháng "tịt ngòi", tiền đạo Nguyễn Tíến Linh đã ghi bàn trong trận Công an TP HCM thắng Sông Lam Nghệ An 3-1 ở vòng 22 V-League 2025-2026

Ở chặng cuối mùa giải 2025-2026, CLB Công an TP HCM có nhiều biến động trên băng ghế huấn luyện, khi HLV Lê Huỳnh Đức từ chức và được thay thế bằng ông Phùng Thanh Phương.

Đội bóng ngành Công an cũng phải chuyển đến sân Gò Đậu thi đấu các trận mang tính chất "sân nhà" kể từ vòng đấu thứ 19.

Công an TP HCM bắt nhịp chậm hơn đối phương

Phong độ kém ổn định vì hiệu suất ghi bàn giảm sút, CLB Công an TP HCM nhận nhiều thất bại liên tiếp ở giai đoạn lượt về và hết cơ hội đua tranh vào tốp 3 V-League chung cuộc.

Tuy nhiên, CLB Công an TP HCM vẫn quyết tâm cống hiến những màn trình diễn đặc sắc cho khán giả nhà, lọt vào tốp 5 chung cuộc.

Tiếp đón Sông Lam Nghệ An ở vòng 22 tối 10-5, CLB Công an TP HCM bất ngờ bị đối phương dẫn trước sau pha phản lưới nhà của Khổng Minh Gia Bảo ở phút 12.

Nhưng từ thời điểm đó, thầy trò ông Phùng Thanh Phương chơi bùng nổ và lật ngược tình thế với 3 bàn thắng liên tiếp.

Lee Williams liên tục tỏa sáng trong màu áo Công an TP HCM

Cuối hiệp 1, Lee Williams đi bóng lắt léo khiến đối phương phạm lỗi trong vòng cấm địa và chính chân sút Việt kiều này lập công trên chấm phạt đền 11m.

Sang hiệp 2, Nguyễn Tiến Linh được tung vào sân và tiền đạo tuyển Việt Nam là người ghi bàn giúp Công an TP HCM vươn lên dẫn trước 2-1 từ phút 66.

Sau gần 8 tháng "tịt ngòi", Nguyễn Tíến Linh đã giải được "cơn khát" ghi bàn. Đây cũng là pha lập công thứ 4 của tuyển thủ sinh năm 1997 sau 20 trận ra sân tại V-League mùa này.

Gần cuối trận, Sông Lam Nghệ An dần hụt hơi và liên tục bộc lộ sai lầm khâu phòng ngự, trự tiếp giúp Raphael Schorr Utzig ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Bị bật khỏi tốp 5 song đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương đã chắc suất trụ hạng khi hơn nhóm cuối đến 15 điểm sau 22 vòng đấu.

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An vẫn giậm chân ở vị trí thứ 9 bảng xếp hạng với 24 điểm, hơn hai đội cuối bảng 6 điểm.

Diễn ra cùng ngày, Thể Công Viettel xây chắc ngôi nhì bảng khi thắng đẹp chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỉ số 2-0.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

    Thông báo