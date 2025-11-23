HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

CLB Công an TP HCM thắng đậm trận derby, vào tứ kết Cúp Quốc gia

Tường Phước (Ảnh: Đình Viên)

(NLĐO) - Thắng đậm CLB TP HCM với tỉ số 3-0 tối 23-11, CLB Công an TP HCM lọt vào vòng Tứ kết Cúp Quốc gia 2025-2026

Sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng hàng đầu V-League, CLB Công an TP HCM được đánh giá cao hơn CLB TP HCM trong trận derby cùng thành phố diễn ra trên sân Thống Nhất tối 23-11. Chỉ cần 8 phút thi đấu, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức nhanh chóng thể hiện đẳng cấp bằng bàn mở tỉ số của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

CLB Công an TP HCM "đè bẹp" đội bóng Hạng nhất ở Cúp Quốc gia - Ảnh 1.

Endrick

CLB Công an TP HCM "đè bẹp" đội bóng Hạng nhất ở Cúp Quốc gia - Ảnh 2.

... và Tiến Linh thay nhau lập công cho CLB Công an TP HCM

Có nhiều lợi thế so với đối thủ đang chơi bóng ở Giải Hạng nhất, đội bóng ngành Công an liên tục lấn át đối phương và gia tăng cách biệt tỉ số trước khi hiệp 1 khép lại. Tiền đạo Việt kiều Williams Lee Oliver Grant là người lập công giúp CLB Công an TP HCM dẫn trước 2-0 ở phút 43. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của chân sút 18 tuổi người Anh gốc Việt cho CLB Công an TP HCM ở mùa giải 2025-2026.

CLB Công an TP HCM "đè bẹp" đội bóng Hạng nhất ở Cúp Quốc gia - Ảnh 3.

Williams Lee Oliver Grant (trái) đang dần bắt nhịp với lối chơi chung của CLB Công an TP HCM

Đầu hiệp 2, CLB Công an TP HCM ấn định chiến thắng đậm trước CLB TP HCM bằng pha ghi bàn trên chấm phạt đền 11m của tiền vệ ngoại binh Endrick Dos Santos Parafita ở phút 54. Kết quả này giúp CLB Công an TP HCM lần đầu lọt vào tứ kết Cúp Quốc gia sau 23 năm.

Diễn ra cùng ngày, CLB Ninh Bình ngược dòng thắng Hải Phòng với tỉ số 2-1. Trong khi đó, Công an Hà Nội bị Thể Công Viettel cầm hòa 2-2 trên sân nhà và thua ngược đối phương sau loạt luân lưu 11 m với tỉ số 3-4.

Ở vòng tứ kết, CLB Công an TP HCM sẽ chạm trán Trường Tươi Đồng Nai, SHB Đà Nẵng đối đầu Nam Định, trong khi Thể Công so tài Bắc Ninh. CLB Ninh Bình sẽ đấu với đội thắng trong cặp đấu giữa PVF-CAND và Hoàng Anh Gia Lai (18 giờ ngày 28-1-2026).

    Thông báo