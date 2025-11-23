CLB Công an TP HCM thắng đậm trận derby, vào tứ kết Cúp Quốc gia

Sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng hàng đầu V-League, CLB Công an TP HCM được đánh giá cao hơn CLB TP HCM trong trận derby cùng thành phố diễn ra trên sân Thống Nhất tối 23-11. Chỉ cần 8 phút thi đấu, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức nhanh chóng thể hiện đẳng cấp bằng bàn mở tỉ số của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Endrick

... và Tiến Linh thay nhau lập công cho CLB Công an TP HCM

Có nhiều lợi thế so với đối thủ đang chơi bóng ở Giải Hạng nhất, đội bóng ngành Công an liên tục lấn át đối phương và gia tăng cách biệt tỉ số trước khi hiệp 1 khép lại. Tiền đạo Việt kiều Williams Lee Oliver Grant là người lập công giúp CLB Công an TP HCM dẫn trước 2-0 ở phút 43. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của chân sút 18 tuổi người Anh gốc Việt cho CLB Công an TP HCM ở mùa giải 2025-2026.

Williams Lee Oliver Grant (trái) đang dần bắt nhịp với lối chơi chung của CLB Công an TP HCM

Đầu hiệp 2, CLB Công an TP HCM ấn định chiến thắng đậm trước CLB TP HCM bằng pha ghi bàn trên chấm phạt đền 11m của tiền vệ ngoại binh Endrick Dos Santos Parafita ở phút 54. Kết quả này giúp CLB Công an TP HCM lần đầu lọt vào tứ kết Cúp Quốc gia sau 23 năm.