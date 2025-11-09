HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Rượt đuổi ở sân Thống Nhất, CLB Công an TP HCM suýt khiến Ninh Bình ôm hận

Tường Phước (Ảnh: Quốc An)

(NLĐO) - Từng có thời điểm dẫn trước Ninh Bình FC đến hai bàn hôm 9-11 song CLB Công an TP HCM vẫn thua ngược với tỉ số 3-4 vì sai lầm phòng ngự cuối trận đấu

Công an TP HCM và Ninh Bình FC - Clip: FPT Play

CLB Công an TP HCM dù có lợi thế sân nhà Thống Nhất nhưng vẫn bị đánh giá thấp hơn Ninh bình FC về chất lượng đội hình. Đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức phải nhận bàn thua chỉ sau 5 phút thi đấu lượt trận 11 V-League 2025-2026.

Bị dẫn bàn từ sớm, CLB Công an TP HCM "điên cuồng" đẩy cao đội hình đôi công với Ninh Bình FC. Không chỉ pressing tầm cao hiệu quả, đội chủ nhà còn thể hiện sự đa dạng trong mảng miếng tấn công.

Kịch tính trên sân Thống Nhất, CLB Công an TP HCM suýt thắng Ninh Bình - Ảnh 1.

Kịch tính trên sân Thống Nhất, CLB Công an TP HCM suýt thắng Ninh Bình - Ảnh 2.

Tiến Linh (trên) suýt khiến người bạn thân Hoàng Đức (dưới) phải "ôm hận"

Phút thứ 10, Võ Hữu Việt Hoàng lập công san bằng tỉ số trận đấu, trước khi đồng đội Việt kiều Lee Williams ghi bàn giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Như bị "dội gáo nước lạnh", Hoàng Đức và các đồng đội e ngại các tình huống tấn công của đối thủ.

Cuối hiệp 1, hàng thủ mắc sai lầm khiến Ninh Bình lần đầu phải nhận 3 bàn thua trong một trận đấu ở mùa này. Tuy nhiên, ít giây sau đó, đẳng cấp vượt trội của Hoàng Đức nhanh chóng thể hiện bằng pha đánh đầu rút ngắn tỉ số 2-3 cho đội bóng cố đô Hoa Lư.

Sang hiệp 2, những thay đổi nhân sự và chiến thuật khiến cục diện thế trận thay đổi. Ninh Bình FC chiếm quyền kiểm soát thế trận và ngoại binh Rodrigues Gustavo Henrique tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa 3-3 ở phút thứ 47.

Kịch tính trên sân Thống Nhất, CLB Công an TP HCM suýt thắng Ninh Bình - Ảnh 3.

Kịch tính trên sân Thống Nhất, CLB Công an TP HCM suýt thắng Ninh Bình - Ảnh 4.

Văn Lâm lần đầu phải nhận 3 bàn thua trong một trận ở V-League mùa này

Ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức hao hụt thể lực, dần co cụm phòng ngự để bảo toàn tỉ số. Nhưng pha phản lưới nhà của hậu vệ Quang Hùng phút 89 khiến kế hoạch của đội chủ sân Thống Nhất tan vỡ.

Thua ngược Ninh Bình FC với tỉ số 3-4 nhưng CLB Công an TP HCM là đội đầu tiên khiến thủ thành Đặng Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần trong một trận đấu thuộc V-League mùa này. Kết quả này giúp Ninh Bình xây chắc ngôi dẫn đầu với 27 điểm, trong khi Công an TP HCM mất cơ hội trở lại tốp 3, hiện xếp thứ 5 với 17 điểm.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Bóng đá Đà Nẵng lại lâm nguy!

Bóng đá Đà Nẵng lại lâm nguy!

(NLĐO) - CLB Đà Nẵng đã rơi xuống cuối bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau thất bại với tỉ số 1-3 trước chủ nhà Hải Phòng ở vòng 11 tối 9-11

Giải Hạng nhất quốc gia: CLB Long An thắng sít sao nhờ pha lập công của Trọng Đại

(NLĐO) - Bàn thắng trên chấm phạt đền 11m của Nguyễn Trọng Đại giúp CLB Long An thắng Thanh niên TP HCM với tỉ số 1-0 ở vòng 7 Giải Hạng nhất quốc gia tối 9-11

Trung vệ cao 1,96 m giúp Hoàng Anh Gia Lai thoát thua trên sân nhà

(NLĐO) - Pha lập công của trung vệ Đinh Quang Kiệt giúp Hoàng Anh Gia Lai cầm hòa Thanh Hóa với tỉ số 1-1 ở vòng 11 V-League 2025-2026 tối 9-11

V-League Nguyễn Hoàng Đức Nguyễn Tiến Linh CLB Ninh Bình CLB Công an TP HCM BXH V-League
