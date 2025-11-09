Rượt đuổi ở sân Thống Nhất, CLB Công an TP HCM suýt khiến Ninh Bình ôm hận

Công an TP HCM và Ninh Bình FC - Clip: FPT Play

CLB Công an TP HCM dù có lợi thế sân nhà Thống Nhất nhưng vẫn bị đánh giá thấp hơn Ninh bình FC về chất lượng đội hình. Đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức phải nhận bàn thua chỉ sau 5 phút thi đấu lượt trận 11 V-League 2025-2026.

Bị dẫn bàn từ sớm, CLB Công an TP HCM "điên cuồng" đẩy cao đội hình đôi công với Ninh Bình FC. Không chỉ pressing tầm cao hiệu quả, đội chủ nhà còn thể hiện sự đa dạng trong mảng miếng tấn công.

Tiến Linh (trên) suýt khiến người bạn thân Hoàng Đức (dưới) phải "ôm hận"

Phút thứ 10, Võ Hữu Việt Hoàng lập công san bằng tỉ số trận đấu, trước khi đồng đội Việt kiều Lee Williams ghi bàn giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Như bị "dội gáo nước lạnh", Hoàng Đức và các đồng đội e ngại các tình huống tấn công của đối thủ.

Cuối hiệp 1, hàng thủ mắc sai lầm khiến Ninh Bình lần đầu phải nhận 3 bàn thua trong một trận đấu ở mùa này. Tuy nhiên, ít giây sau đó, đẳng cấp vượt trội của Hoàng Đức nhanh chóng thể hiện bằng pha đánh đầu rút ngắn tỉ số 2-3 cho đội bóng cố đô Hoa Lư.

Sang hiệp 2, những thay đổi nhân sự và chiến thuật khiến cục diện thế trận thay đổi. Ninh Bình FC chiếm quyền kiểm soát thế trận và ngoại binh Rodrigues Gustavo Henrique tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa 3-3 ở phút thứ 47.

Văn Lâm lần đầu phải nhận 3 bàn thua trong một trận ở V-League mùa này

Ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức hao hụt thể lực, dần co cụm phòng ngự để bảo toàn tỉ số. Nhưng pha phản lưới nhà của hậu vệ Quang Hùng phút 89 khiến kế hoạch của đội chủ sân Thống Nhất tan vỡ.

Thua ngược Ninh Bình FC với tỉ số 3-4 nhưng CLB Công an TP HCM là đội đầu tiên khiến thủ thành Đặng Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần trong một trận đấu thuộc V-League mùa này. Kết quả này giúp Ninh Bình xây chắc ngôi dẫn đầu với 27 điểm, trong khi Công an TP HCM mất cơ hội trở lại tốp 3, hiện xếp thứ 5 với 17 điểm.