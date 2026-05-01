Trông chờ màn trình diễn của Hà Nội FC

Hà Nội đang thăng hoa ở giai đoạn cuối V-League 2025-2026

Sau giai đoạn khởi đầu mùa giải V-League 2025-2026 có phần chật vật, CLB Hà Nội dần lột xác, lấy lại phong độ bằng những màn trình diễn ấn tượng ở giai đoạn lượt về.

Ngoại trừ trận thua bất ngờ trước Hải Phòng, đội bóng thủ đô dưới triều đại của HLV Harry Kewell đã khẳng định sức mạnh bằng những chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ mạnh như Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Becamex Bình Dương, Công an Hà Nội và mới đây nhất là CLB Ninh Bình.

Hàng công của Hà Nội đang thể hiện hiệu suất ghi bàn đáng nể với 15 pha lập công sau 6 trận gần đây. Sự phối hợp ăn ý và khả năng dứt điểm đa dạng của các mũi nhọn như Hoàng Hên, Hai Long, Văn Quyết, Xuân Mạnh, Hùng Dũng hay David Fisher đã tạo nên sức công phá mạnh mẽ.

Đội bóng áo tím hướng mục tiêu lọt tốp 3 chung cuộc V-League mùa này

Hiện tại, với 36 điểm sau 20 vòng đấu, dù không còn cơ hội bám đuổi ngôi vô địch đã gần như thuộc về Công an Hà Nội, thầy trò ông Kewell vẫn đang nỗ lực để giành vị trí trong tốp 3 chung cuộc.

Khoảng cách vỏn vẹn 1 điểm so với đội xếp thứ ba Ninh Bình FC là mục tiêu mà đội bóng thủ đô hoàn toàn có thể san lấp ở hành trình còn lại của giải đấu. Thậm chí, nếu thuận lợi trong màn nước rút về đích, đội bóng áo tím vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi á quân V-League 2025-2026.

Trái ngược với phong độ thăng hoa của đội chủ nhà, Đà Nẵng đang trải qua khoảng thời gian đầy khó khăn tại V-League. Đội bóng sông Hàn hiện đang đứng ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng và việc phải đối đầu với Hà Nội ở thời điểm này được xem là thử thách vô cùng lớn.

Đà Nẵng vật vã với cuộc đua trụ hạng

Mặc dù vừa chấm dứt chuỗi trận thua bằng một kết quả hòa đầy quả cảm 3-3 trước Thể Công Viettel ở vòng 20, đoàn quân HLV Lê Đức Tuấn vẫn khó có điểm khi hành quân đến "chảo lửa" Hàng Đẫy, đụng độ đối thủ sừng sỏ Hà Nội FC.

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy vào tối 1-5 sẽ vắng bóng nhiều trụ cột của cả hai đội do án "treo giò". Chủ nhà Hà Nội sẽ không có sự phục vụ của Văn Quyết và Thành Chung, trong khi Đà Nẵng thiếu vắng các trụ cột Quế Ngọc Hải, Nguyễn Phi Hoàng và thủ môn Phan Văn Biểu.

Với lợi thế sân nhà, phong độ ấn tượng, CLB Hà Nội được dự đoán sẽ giành chiến thắng thuyết phục trước Đà Nẵng. Các chuyên gia nhận định, đội bóng thủ đô sẽ có một chiến thắng cách biệt ở vòng 21, qua đó tiếp tục hành trình chinh phục các mục tiêu lớn của mùa giải.