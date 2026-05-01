CLB Công an TPHCM khó thắng "cựu vương" V-League

Sau khi chính thức trở thành "cựu vương" V-League, CLB Nam Định tiếp đón Công an TP HCM (CA TPHCM) trong bối cảnh không còn nhiều mục tiêu tại giải quốc nội. Tuy nhiên, trước một đối thủ mạnh, việc giành 3 điểm trên sân nhà ở vòng 21 V-League 2025-2026 không phải là nhiệm vụ đơn giản cho đội bóng thành Nam.

Nỗi buồn "cựu vương" và mục tiêu còn lại

Trận hòa trước Becamex Bình Dương ở vòng đấu trước đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng bảo vệ ngôi vương của Nam Định. Đội bóng thành Nam đã phải nếm trải một mùa giải đầy biến động, từ băng ghế huấn luyện đến sự thiếu ổn định trong lối chơi. Với 28 điểm và vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, Nam Định bị đội dẫn đầu Công an Hà Nội tạo nên khoảng cách không thể san lấp trong hành trình còn lại của giải đấu.

Nam Định trở thành "cựu vương" V-League

Lúc này, động lực của thầy trò ông Vũ Hồng Việt tại V-League 2025-2026 chủ yếu xoay quanh việc cải thiện vị trí và xốc lại tâm lý thi đấu cho toàn đội. Tuy nhiên, Thiên Trường vẫn còn đó những mục tiêu lớn hơn để hướng tới: bán kết Cúp Quốc gia và bán kết Cúp C1 Đông Nam Á. Trận đấu tối nay vì thế mang ý nghĩa của một cuộc tổng duyệt quan trọng trước khi họ hành quân sang Malaysia gặp Selangor.

"Khối bê tông" CA TPHCM đang hồi sinh

Phía bên kia chiến tuyến, CA TPHCM vừa trút bỏ được gánh nặng áp lực sau chiến thắng quý giá trước Hà Tĩnh. Sau chuỗi 3 trận toàn thua, 3 điểm từ tay đối thủ trực tiếp đã giúp đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức vươn lên vị trí thứ 5 với 29 điểm.

CA TPHCM quyết tâm lọt tốp 5 chung cuộc V-League mùa này

Về lý thuyết, CA TPHCM vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí trong Top 3. Dù thực tế điều này rất khó hoàn thành nhưng tinh thần đang lên cao lúc này chính là vũ khí nguy hiểm nhất của đội bóng ngành Công an. HLV Lê Huỳnh Đức đã thành công trong việc siết lại đội hình, biến CA TP HCM thành một tập thể chơi kỷ luật và thực dụng - thứ đặc sản luôn khiến những đội bóng thiên về tấn công như Nam Định phải e dè.

Bài toán nhân sự

Cả hai đội đều bước vào cuộc đối đầu này với lực lượng mạnh nhất. Nam Định kỳ vọng vào sự bùng nổ của Xuân Son và Romulo để phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối phương. Trong khi đó, CA TP HCM sẽ trông chờ vào sự sắc sảo, đột biến của các tài năng Việt kiều Lee Williams, Khoa Ngô và khả năng điều tiết của tuyển thủ kỳ cựu Đức Huy, Quang Hùng hay Raphael…

Lịch sử và vị thế có thể nghiêng về đội bóng thành Nam, nhưng tính chất của một trận đấu mà chủ nhà đang "vơi" động lực còn khách lại "đầy" hưng phấn thường dẫn đến kết quả chia điểm.

Một trận hòa có lẽ là kịch bản hợp lý nhất tại "chảo lửa" Thiên Trường tối nay.