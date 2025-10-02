Hậu chia tay HLV Anh Đức, CLB Becamex TP HCM lập tức có điểm

Khởi đầu không tốt ở mùa giải 2025-2026 khiến Becamex TP HCM phải thay thế HLV trưởng. Theo đó, HLV Nguyễn Anh Đức đã chủ động từ chức và ông Đặng Trần Chỉnh tạm thời dẫn dắt đội bóng đất Thủ.

Sau 5 trận thua liên tiếp, bao gồm 4 thất bại ở V-League, CLB Becamex TP HCM đã khởi sắc khi có được điểm số trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa thuộc vòng 6. Đội khách thậm chí có bàn mở tỉ số do công ngoại binh Ugochukwu Oduenyi nhưng không thể bảo toàn lợi thế khi bị Thanh Hóa gỡ hòa 1-1 nhờ bàn thắng của Mamadou Mbodj.

Có 4 điểm sau 6 vòng đấu, Becamex TP HCM tạm xếp thứ 11, hơn Thanh Hóa vỏn vẹn 1 điểm. Trận hòa cũng khiến hai đội níu chân nhau ở nhóm cuối bảng xếp hạng và đối mặt nguy cơ rớt hạng.

CLB Thanh Hóa (1-1) Becamex TP HCM

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn



