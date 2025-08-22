HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thua đậm tại Hàng Đẫy, CLB CA TP HCM chưa thể xóa dớp trước Viettel

Tường Phước (Ảnh: Đình Viên)

(NLĐO) - Trận thua 0-3 trước Thể Công Viettel ở vòng 2 V-League 2025-2026 tối 22-8 đưa CLB CA TP HCM trở lại "mặt đất", phô bày thực lực trong cuộc đua mùa này

CLB CA TP HCM từng gây bất ngờ khi thắng Hà Nội FC ở ngày ra quân V-League 2025-2026 và khơi lại niềm tin đua tranh danh hiệu vô địch từ người hâm mộ. Hành quân đến sân Hàng Đẫy ở vòng 2 tối 22-8, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức được kỳ vọng sẽ phá dớp không thắng trước Thể Công Viettel.

Thảm bại tại Hàng Đẫy, CLB CA TP HCM chưa thể xóa dớp trước Viettel - Ảnh 1.

Thảm bại tại Hàng Đẫy, CLB CA TP HCM chưa thể xóa dớp trước Viettel - Ảnh 2.

CLB CA TP HCM (áo vàng) chưa thể xóa dớp trước Thể Công Viettel

Tuy nhiên, trước lối chơi tấn công "vũ bão" của đội chủ nhà, CLB CA TP HCM hoàn toàn bị đối phương áp đảo. Trong phần lớn thời gian thi đấu, thủ thành Patrik Lê Giang và đồng đội phải vật vã phòng thủ.

Cột mốc trận đấu diễn ra ở phút 20, khi đội khách bị thổi phạt đền 11m sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của trung vệ Matheus Felipe. Trên chấm penalty, chân sút Pedro Henrique đánh bại thủ thành Lê Giang, giúp Thể Công Viettel mở tỉ số.

Bàn thua sớm khiến kế hoạch phòng ngự phản công của CA TP HCM tan vỡ. HLV Lê Huỳnh Đức đốc thúc học trò đẩy cao đội hình tấn công song hoàn toàn bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ Viettel.

Thảm bại tại Hàng Đẫy, CLB CA TP HCM chưa thể xóa dớp trước Viettel - Ảnh 3.

Tiến Linh "tịt ngòi"

Thảm bại tại Hàng Đẫy, CLB CA TP HCM chưa thể xóa dớp trước Viettel - Ảnh 4.

... trong khi Pedro tỏa sáng

Không thể tìm bàn gỡ, đội bóng của TP HCM còn phải nhận thêm hai bàn thua xuất phát từ sai lầm phòng thủ ở 10 phút cuối trận. Lần lượt chân sút Việt kiều Damian Vũ Thành và tiền đạo Brazil Lucao ghi bàn (phút 82 và 90+1) ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Trận thua đậm trên sân Hàng Đẫy thể hiện sự chênh lệch khá lớn về trình độ, đẳng cấp của CA TP HCM với Thể Công Viettel. Thông số thống kê thể hiện Viettel áp đảo đội khách với 24 cú dứt điểm, nhiều hơn gấp 6 lần đối phương.

Kết quả này cũng khiến CA TP HCM mất cơ hội bứt tốc trên bảng xếp hạng. Màn trình diễn của thầy trò ông Lê Huỳnh Đức cũng phản ánh đúng thực lực của đội bóng ngành Công an trong hành trình đua tranh "ngôi vương" V-League mùa này.

Trong khi đó, Thể Công Viettel có 4 điểm sau 2 lượt đấu, tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở mùa này cũng thể hiện tài dụng quân hợp lý của HLV Popov, khi đội bóng áo lính lần đầu sử dụng cầu thủ Việt kiều và lập công ghi bàn.

Tin liên quan

Chờ CLB Công an TP HCM chứng tỏ thực lực

Chờ CLB Công an TP HCM chứng tỏ thực lực

CLB Công an TP HCM sẽ làm khách trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), chạm trán chủ nhà Thể Công Viettel ở vòng 2 V-League 2025-2026 tối 22-8 (FPT Play)

U23 Việt Nam sẵn sàng chinh phục đỉnh cao mới

Chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026, tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 29-8 cùng đội tuyển quốc gia tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam (Hà Nội)

"Messi Thái" gieo sầu cho Quang Hải và CLB CAHN

(NLĐO) - Dù có lợi thế dẫn bàn và được thi đấu hơn người từ sớm, CLB Công an Hà Nội (CAHN) vẫn nhận thất bại 1-2 trước chủ nhà BG Pathum United tối 20-8

