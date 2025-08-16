HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

HLV Lê Huỳnh Đức nói gì về chiến thắng đầu tiên của CA TP HCM tại V-League 2025-2026?

Tường Phước

(NLĐO) - HLV Lê Huỳnh Đức tạo dấu ấn trong ngày trở lại đội bóng cũ khi dẫn dắt CLB CA TP HCM giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC trên sân nhà Thống Nhất

Trên sân nhà Thống Nhất, CLB CA TP HCM tự tin hướng mục tiêu thắng trận ra quân V-League 2025-2026.

Dưới sự dẫn dắt giàu kinh nghiệm của HLV Lê Huỳnh Đức, lần lượt tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Võ Huy Toàn giúp đội bóng ngành Công an thắng thuyết phục Hà Nội FC trong ngày ra quân V-League 2025-2026 tối 16-8.

Sau trận khởi đầu suôn sẻ, chiến lược gia 53 tuổi dành lời ngợi khen các học trò, gồm Tiến Linh, Quang Hùng, dàn ngoại binh và các tài năng trẻ.

HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá về trận thắng của CLB CA TP HCM trong ngày ra quân V-League 2025-2026 - Clip: Tường Phước

Tin liên quan

Tiến Linh ghi bàn, CLB CA TP HCM thắng đẹp Hà Nội FC

Tiến Linh ghi bàn, CLB CA TP HCM thắng đẹp Hà Nội FC

(NLĐO) - Trở lại sân chơi đẳng cấp nhất quốc gia, CLB CA TP HCM giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC ở ngày ra quân V-League 2025-2026 trên sân nhà tối 16-8

Bóng đá TP HCM tìm lại hào quang

CLB Công an TP HCM sẽ khởi đầu mùa giải V-League 2025-2026 bằng màn tiếp đón CLB Hà Nội trên sân nhà Thống Nhất lúc 19 giờ 15 phút ngày 16-8 (FPT Play)

Hai đội bóng Việt Nam rơi bảng đấu khó tại AFC Champions League Two 2025-2026

(NLĐO) - Kết quả bốc thăm vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026 đưa Nam Định chạm trán Gamba Osaka, Công An Hà Nội cùng bảng Beijing FC

HLV Lê Huỳnh Đức Nguyễn Tiến Linh CLB CA TP HCM V-League 2025-2026
