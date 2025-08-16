HLV Lê Huỳnh Đức nói gì về chiến thắng đầu tiên của CA TP HCM tại V-League 2025-2026?

Trên sân nhà Thống Nhất, CLB CA TP HCM tự tin hướng mục tiêu thắng trận ra quân V-League 2025-2026.
Dưới sự dẫn dắt giàu kinh nghiệm của HLV Lê Huỳnh Đức, lần lượt tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Võ Huy Toàn giúp đội bóng ngành Công an thắng thuyết phục Hà Nội FC trong ngày ra quân V-League 2025-2026 tối 16-8.
Sau trận khởi đầu suôn sẻ, chiến lược gia 53 tuổi dành lời ngợi khen các học trò, gồm Tiến Linh, Quang Hùng, dàn ngoại binh và các tài năng trẻ.
HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá về trận thắng của CLB CA TP HCM trong ngày ra quân V-League 2025-2026 - Clip: Tường Phước
