CLB Công an TP.HCM thắng vòng 12 V-League nhờ hai chân sút Việt kiều

PVF-CAND và Công An TP.HCM
Dù phải chơi trên sân đối phương, CLB Công an TP.HCM vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà PVF-CAND ở vòng 12 V-League 2025-2026.
Đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức vừa bổ sung lực lượng hùng hậu và giành chiến thắng 2-1 để duy trì vị thứ trong tốp 5 bảng xếp hạng với 20 điểm sau 12 trận đã đấu.
Trong khi đó, PVF-CAND dù đã thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện song chưa khởi sắc, tiếp tục giậm chân ở vị trí áp chót bảng xếp hạng V-League 2025-2026.
